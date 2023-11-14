【灣區新聞】華埠有商戶稱APEC開幕後人流明顯減少（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

APEC亞太經合會議正式開幕，舊金山（三藩市）華埠有商戶表示，華埠的人流少了很多，認為周邊封路的措施令民眾出入時會有所困擾。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）說：「只是人流靜了很多，從週一早上開始看到華埠裡面，民眾的往來或是人流出入少了很多，這是一個開始，上星期曾經舉辦的夜市，看到有很多人，但只是舉辦了兩天，之後就安靜了下來。」

他說，有些商戶在APEC期間，為了節省成本、減低損失，而決定暫停營業。

邵旗謙說：「進來旅遊就更不敢，大型巴士也好、運貨車也好，進來華埠的話都比較困難，所以你說有沒有生意上的影響，絕對是有的。」

有餐廳老闆表示，一開始非常期待APEC開幕，能夠刺激經濟，但現實卻事與願違。

餐廳老闆Amanda說：「但是今天看來，生意都很冷清、很靜，因為我們平時這個時間都是大排長龍，但是今天很安靜，基本上街道都沒有人行。」

燒臘店老闆偉妹說：「好像疫情那時一樣，靜！比疫情時還要靜！因為太突然了，民眾一下就不來，封路呀，封路有關係吧，還有交通非常亂，不是很清晰，哪些路可以走，哪些路不可以走，我們上班下班都不知怎樣走。」

相反有商戶期待中美元首會晤，形容相比下生意受的影響是微不足道。

藥材店老闆劉源凱說：「（中美）高層接觸可以真真正正改善中美的貿易關係，這反而是我們所想的，貿易戰實在將很多，中國產品的價格提升很多，包括我們中藥在內。」

他希望中美可以透過APEC去促進兩國的貿易關係，長遠改善經濟。

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