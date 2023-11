【灣區新聞】華埠有商戶稱APEC開幕後人流明顯減少（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

APEC亞太經合會議正式開幕,舊金山(三藩市)華埠有商戶表示,華埠的人流少了很多,認為周邊封路的措施令民眾出入時會有所困擾。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙(Edward Siu)說:「只是人流靜了很多,從週一早上開始看到華埠裡面,民眾的往來或是人流出入少了很多,這是一個開始,上星期曾經舉辦的夜市,看到有很多人,但只是舉辦了兩天,之後就安靜了下來。」

他說,有些商戶在APEC期間,為了節省成本、減低損失,而決定暫停營業。

邵旗謙說:「進來旅遊就更不敢,大型巴士也好、運貨車也好,進來華埠的話都比較困難,所以你說有沒有生意上的影響,絕對是有的。」

有餐廳老闆表示,一開始非常期待APEC開幕,能夠刺激經濟,但現實卻事與願違。

餐廳老闆Amanda說:「但是今天看來,生意都很冷清、很靜,因為我們平時這個時間都是大排長龍,但是今天很安靜,基本上街道都沒有人行。」

燒臘店老闆偉妹說:「好像疫情那時一樣,靜!比疫情時還要靜!因為太突然了,民眾一下就不來,封路呀,封路有關係吧,還有交通非常亂,不是很清晰,哪些路可以走,哪些路不可以走,我們上班下班都不知怎樣走。」

相反有商戶期待中美元首會晤,形容相比下生意受的影響是微不足道。

藥材店老闆劉源凱說:「(中美)高層接觸可以真真正正改善中美的貿易關係,這反而是我們所想的,貿易戰實在將很多,中國產品的價格提升很多,包括我們中藥在內。」

他希望中美可以透過APEC去促進兩國的貿易關係,長遠改善經濟。

