【灣區新聞】捷克記者週末採訪APEC期間遭遇搶劫損失慘重（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自全球超過兩千位記者,這個週末開始陸續抵達灣區採訪APEC峰會,本台記者週一前往APEC國際媒體中心一探究竟,並了解不同媒體所報導的焦點,另外有來自捷克的記者週末採訪期間遭遇搶劫,損失慘重。

APEC國際媒體中心就位於Moscone會展中心北棟的地下一樓,這次APEC峰會由美國主辦,包括總統拜登以及中國國家主席習近平等會員國元首都會出席,報名的記者人數也創下歷史新高。

APEC公關Priya Clement說:「反應令人難以置信,國務院收到2200名記者登記採訪證,這些記者不僅來自本地、全國、環太太平洋以及世界各地,我們還有幾個歐洲國家的媒體代表前來。」

APEC週一主要議程是財長會議,白天在國際媒體中心的記者不多,對於這次會議,不同媒體關注的議題不同。

由於中國國家主席習近平也將親自出席APEC,並且在15號與總統拜登會有一場拜習會,因此有媒體就說,他們關注拜習會的程度,是更高過於APEC會議本身。

路透社記者David Lawder說:「亞太經合組織峰會的主要議題,是兩國元首拜登和習近平的會晤,這是世界上最重要的關係,你不想看到他們陷入衝突,所以這是他們需要做得最好事情,就是去討論並找出差異在哪裡,以及他們可以怎麼來做。」

不過這場全球矚目的拜習會,採訪起來卻有難度。

Lawder說:「是的報導這類會議非常困難,因為你不能和他們一起在房間裡,你必須事後找官員談論發生些甚麼,有時他們對事情有自己的看法,也許所聽到的,與事實有差別,所以我們必須找出答案。」

灣區本地媒體有地利之便,也都派出大陣仗採訪。

Standard記者Jesse Rogala說:「看看世界領導人和政要,如何看待舊金山,他們來到這座城市的經驗如何,市府正在為每個人來到這裡做準備,然後還報導一些更重要宣布,包括拜登和賀錦麗等知名人物。」

由於週一出席領袖峰會的元首尚未抵達舊金山,進入會場不須安檢,只要出示APEC發放的記者證就可以入內,還有國務院安排的服務台,回答來自世界各地媒體記者的詢問。

舊金山市政府也派出職員,以及義工們在場協助媒體的需求,寫稿的辦公桌區域,還有無線網路服務,也設置了社交區和用餐區,讓記者們休息,還有免費的小零食,讓不方便出門覓食的記者,也可以填飽肚子。

還有咖啡店可以購買熱食,中心內充滿舊金山元素。

Clement說:「我們盡可能的將舊金山元素帶到媒體中心。」

這個真正的纜車就是舊金山的象徵,還有這面情書牆,都是人們寫下對舊金山的感情,還有心型的藝術品,展現舊金山特色。

不過週日舊金山北岸區發生記者遭遇持槍搶劫的案件,來自捷克的記者與攝影師器材全部被搶,損失高達一萬八千元,一整天拍攝的新聞素材也沒有了,當局也提醒記者要注意安全。

Clement說:「就跟所有大城市一樣,不幸的事件會發生,一定要看好自己的東西。」

本台也詢問多位外國媒體記者,但多數人都表示,至今為止感覺安全。

對於捷克記者遭遇搶劫的事件,舊金山市長布里德辦公室週一向本台發聲明表示,在了解有關情況後,市府已經接觸這兩位記者,市長布里德週一早上並親自與他們見面,並且有很好的對話。

他們表示,仍然熱愛這個城市,也樂於在舊金山欣賞美好的事物,在市府的幫助下,這兩名記者已經取得攝影器材,可以繼續採訪。

