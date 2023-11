【APEC新聞】拜習會定週三舉行 白宮預期會晤有具體成果

【有線新聞】

中國國家主席習近平週三在三藩市與美國總統拜登會面,白宮說預期會晤有具體成果,包括恢復軍事溝通渠道、聯手打擊芬太尼氾濫等,亦會討論台海、加沙、俄烏局勢,重申要管控競爭,避免衝突。

拜登和習近平的三藩市會談在即,白宮指拜登認為要管控美中複雜關係,面對面的外交是無可取代,期望對話取得具體成果。

白宮國家安全顧問沙利文說:「雙方領導人將討論美中關係的根本問題,包括保持溝通渠道開放的重要性,以及負責任地管控競爭、防範衝突。這需要透過緊密外交去實現,讓我們得以消除誤解,避免意外。」

沙利文預告會上將討論重啟軍事溝通渠道,形容中方態度積極,磋商已有一定進展,強調軍事溝通有助避免誤判摩擦,又會討論雙方的共同利益,例如合作打擊鴉片類藥物芬太尼販運。

彭博社引述消息指,拜登和習近平有望就此達成協議,華府考慮解除對中國公安部法醫研究所的制裁,換取北京下令化工企業停止生產芬太尼及其原料。

白宮又預告拜登會向習近平提出對台海和平穩定的願景,又期望中方運用影響力直接與伊朗斡旋,為中東局勢降溫,並重申拜登已多次明確要求中方切勿為俄羅斯侵略烏克蘭提供軍事支援。

中方前一日則預告習近平會與拜登討論中美關係的方向,表明美國不應尋求塑造或改變中國,反對以競爭定義中美關係,並要求華府不要插手台海、南海問題。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。