【KTSF 毛皓延報導】

當局週末接報,舊金山(三藩市)Crissy Field停車場發現一具屍體,聯邦調查局(FBI)介入調查。

舊金山消防局星期日早上約6點半接報,有人在Crissy Field East Beach的停車場,發現一個躺臥在地上的人,到場的救護員證實事主當場死亡,案件交由公園警察處理。

當局表示,案件仍在調查中,沒有公佈死者身份和其他資料,相信案件不對公眾構成威脅,聯邦調查局(FBI)之後介入調查。

