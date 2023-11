【灣區新聞】酒店業工會罷工抗議舊金山BEI Hotel的員工待遇

【KTSF 傅景竑報導】

APEC亞太經合會期間,代表酒店業的工會舉行罷工,抗議舊金山BEI Hotel的員工待遇,工會指出,這家飯店是由中國國營企業所有。

70名飯店員工響應本地2號工會發動的罷工,當中許多人都是位於舊金山八街上的飯店BEI Hotel的員工。

工會的聲明指出,BEI Hotel日前解僱飯店廚師,並將員工伙食外包,導致5月以來至少有4名員工出現嚴重食物中毒的症狀。

Unite Here本地2號工會發言人Ted Waechter說:「他們對待員工沒有尊重,我不知道他們為何這麼做,但這些員工不願意在不受尊重,以及員工餐使他們不適的情況下繼續工作。」

工會指,已經多次向僱主透過開會、陳情、等方式,反映員工對於外包伙食的不滿,但情況一直沒有獲得改善。

本次罷工所提出的訴求,除了要立即改善伙食待遇之外,他們指BEI也是舊金山唯一一間大型飯店沒有與工會簽署漲薪的合約,這名負責收拾飯店房間的資深員工稱,薪水已經六年沒有調漲了。

飯店管家Shumin Lu說:「其他舊金山的酒店都簽合同了,我們六年它都不簽給我們,我們經過好幾次跟那個主管講,他就是表面一套,後面一套,他就是不會講老實話對我們,他就是拿中國那個方式來壓力我們的。」

而這場罷工示威行動,將從星期一一起延續至星期五,剛好是APEC亞太經合會的期間。

Waechter說:「我們在APEC期間罷工純屬巧合,但我確實認為這次罷工說明了全球化的一些危險。」

工會發言人Ted Waechter指出,BEI是由中國國營企業「北京首旅集團」所有,在APEC會議期間,包括美中經濟體在內的領袖,將在閉門會議中商討如何增進企業利益,但與此同時,往往消費的是勞工的權益。

Waechter說:「在這個案例中,這個中國國營企業並沒有提升員工的生活品質,反而是提供了讓他們不適的食物,所以我們需要的經濟,是一個會幫助管家、廚師、洗碗工和服務員,而不僅僅是老闆們。」

本台多次試圖聯繫BEI,詢問有關工會的訴求,但截稿前沒有獲得回應。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。