【全國新聞】美國上調2024年度標準扣稅額和稅階金額

November 13, 2023 新聞, 全國消息
(MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

IRS國稅局公布2024稅務年度，標準扣稅額和稅階的金額都有所調整。

國稅局每年都會公佈與通貨膨脹掛鉤的金額調整百份比，因應2023年的通脹扣稅額方面將會上調。

扣稅額方面，明年單身人士的聯邦標準扣稅額增加750元，由今年的13,850美元上升到14,600美元。

共同報稅的夫妻，標準扣稅額將增加1,500元，由今年27,700美元上升到29,200美元。

至於邊際稅率維持不變，但稅階的金額就有調整，舉例2024年，假設一名單身人士年薪10萬美元，但應課稅收入為75,000美元，其中的頭11,600美元，將按10%稅率徵稅，在11,600至47,150美元之間的應課稅收入，則會按12%稅率徵稅，而47,150至75,000美元之間的應課稅收入，將按22%稅率徵稅。

這些調整在2024報稅年度生效，也就是大部分美國人在2025年報稅時適用。

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