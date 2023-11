【全國新聞】美國上調2024年度標準扣稅額和稅階金額

【KTSF 朱慧琪報導】

IRS國稅局公布2024稅務年度,標準扣稅額和稅階的金額都有所調整。

國稅局每年都會公佈與通貨膨脹掛鉤的金額調整百份比,因應2023年的通脹扣稅額方面將會上調。

扣稅額方面,明年單身人士的聯邦標準扣稅額增加750元,由今年的13,850美元上升到14,600美元。

共同報稅的夫妻,標準扣稅額將增加1,500元,由今年27,700美元上升到29,200美元。

至於邊際稅率維持不變,但稅階的金額就有調整,舉例2024年,假設一名單身人士年薪10萬美元,但應課稅收入為75,000美元,其中的頭11,600美元,將按10%稅率徵稅,在11,600至47,150美元之間的應課稅收入,則會按12%稅率徵稅,而47,150至75,000美元之間的應課稅收入,將按22%稅率徵稅。

這些調整在2024報稅年度生效,也就是大部分美國人在2025年報稅時適用。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。