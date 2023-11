【灣區新聞】Millbrae市長不滿灣區捷運將無家可歸者帶到該市

【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島Millbrae市長Ann Schneider不滿灣區捷運(BART)將無家可歸者帶到Millbrae,要求捷運承擔責任。

Schneider表示,20年前Millbrae捷運站啟用時,當地希望可以帶來機遇和商機,豈料現在帶來的負擔和額外開支。

她說,由於Millbrae是終點站,捷運列車上的無家可歸者會在這裡被趕下車,結果是每天有30至50名無家者來到Millbrae。

她說,舊金山(三藩市)國際機場亦把無家者趕來Millbrae,北上的Caltrain火車也將無家者由南面帶上來,令Millbrae成為無家者集中地。

她說,警察和消防幾乎每晚都要來捷運站這裡,處理服藥過量打鬥等問題,由於幾個星期前,一名消防員執勤時被打傷,現時消防員要在警員陪同下才過來。

Schneider表示,Millbrae 85%的無家可歸者來自其他地方,舊金山、東灣Alameda和Contra Costa,由於他們非本地居民,因此當局未能向其提供社福服務,令這個問題難以解決。

她說無家者問題,令Millbrae每年有100萬元的額外開支,她希望捷運採取負責任的措施,就是將無家者送回去。

捷運發言人否認捷運導致Millbrae出現無家者問題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。