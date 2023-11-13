【灣區新聞】Millbrae市長不滿灣區捷運將無家可歸者帶到該市

【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島Millbrae市長Ann Schneider不滿灣區捷運（BART）將無家可歸者帶到Millbrae，要求捷運承擔責任。

Schneider表示，20年前Millbrae捷運站啟用時，當地希望可以帶來機遇和商機，豈料現在帶來的負擔和額外開支。

她說，由於Millbrae是終點站，捷運列車上的無家可歸者會在這裡被趕下車，結果是每天有30至50名無家者來到Millbrae。

她說，舊金山（三藩市）國際機場亦把無家者趕來Millbrae，北上的Caltrain火車也將無家者由南面帶上來，令Millbrae成為無家者集中地。

她說，警察和消防幾乎每晚都要來捷運站這裡，處理服藥過量打鬥等問題，由於幾個星期前，一名消防員執勤時被打傷，現時消防員要在警員陪同下才過來。

Schneider表示，Millbrae 85%的無家可歸者來自其他地方，舊金山、東灣Alameda和Contra Costa，由於他們非本地居民，因此當局未能向其提供社福服務，令這個問題難以解決。

她說無家者問題，令Millbrae每年有100萬元的額外開支，她希望捷運採取負責任的措施，就是將無家者送回去。

捷運發言人否認捷運導致Millbrae出現無家者問題。

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