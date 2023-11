【灣區新聞】示威者爬上Moscone會展中心 懸掛反習及解放西藏布條（視頻）

【KTSF】

中國外交部週五終於正式宣布中國國家主席習近平將於14至17日到舊金山舉行中美元首會晤,並出席APEC領導人峰會,包括民運組織、解放西藏組織等多個反中組織,週五起到之後一週都陸續有示威活動,有組織在社交媒體上公布,示威者攀爬上Moscone會展中心,懸掛反習近平以及解放西藏的布條。

美中正式宣布總統拜登和習近平15日於舊金山舉行雙邊會談,拜登政府稱,這次會面的整體目標,是舉行一次沒有戲劇性的聚會,以繼續降溫,並在經濟和軍事方面開闢新的溝通管道。

美方官員透露,拜登將會向習近平重申一中政策,並討論以巴局勢及俄烏戰事等議題,形容將無所不談,毫無保留。

中方則指將就事關中美關係的策略性、全局性和方向性問題,以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通,又說習近平出席APEC峰會,是體現中方對亞太經濟合作的高度重視,並指世界經濟面臨諸多不穩定因素,各方期待亞太繼續發揮引擎作用。

不過習近平人尚未抵達,週五開始就已經有抗議習近平的示威活動,自由西藏學生運動(Students for a Free Tibet)在社交平台X上發布照片,顯示在APEC峰會舉行地點Moscone會展中心北棟出現一個布條,寫著獨裁者習近平,你的時間到了,解放西藏。

HAPPENING NOW: 3 SFT activists have CLIMBED the Moscone Center in San Francisco—where the APEC Summit will commence tomorrow—and dropped a banner that reads “Dictator Xi Jinping, Your Time Is Up!”#FreeTibet #SFT #APEC #APECSummit #APEC2023 #XiJinping pic.twitter.com/u0aLVfXgkk — Students for a Free Tibet (@SFTHQ) November 10, 2023

根據該組織表示,他們三位成員爬上Moscone會展中心建築拉起的布條,有目擊者稱,示威者喊出解放西藏口號約一分鐘,然後就自己拿下布條,事件中無人被逮捕。

另外,週五開始也有不同的反中組織和團體,相繼展開示威活動,會一直持續到APEC結束。

10日,一群民運組織,包括中國民主教育基金會、中國民主人權聯盟、中國民主陣線、自由雕塑公園、中國民主黨、洛杉磯中國民主平台等就發起車輛遊行示威,先在東灣Hayward集合誓師,然後一路開到舊金山會場周圍表達訴求。

汽車上除了有民主女神像,還寫著終結中國共產黨,以及解放香港等口號,這群示威者還將在習近平到訪期間再前往舊金山示威。

接下來幾天也都有不同反中組織的示威,例如西藏組織Team Tibet 15日就發起示威遊行,先在中國駐舊金山總領事館集合,然後一路遊行到Moscone會展中心。

不過由於APEC會場以及習近平下榻的旅館,都在當局畫出的紅色安全管制區內,因此示威人士無法入內,只能在非管制區域表達訴求。

