【灣區新聞】舊金山交通局在某些停車場推免費停車 抵銷APEC對市民造成的不便

【KTSF】

舊金山(三藩市)亞太經合會議(APEC)舉行期間,會場附近需要實施封路,為抵銷活動對市民造成的不便,尤其是對駕駛人的影響,舊金山交通局(SFMTA)將會劃出多個停車場,讓受影響的市民免費停車,同時會在特定區域暫停街道清掃的停車規定。

在11月15日凌晨12時至深夜11時59分,Broadway以北的Battery街至Sansome街路段,以及附近一些小街列為拖車區,汽車不可在這裏停泊,但拖車區的5個路段內將暫停街道清掃的停車規定。

而在11月15日中午12時至17日中午12時,持有居住在94108、94109、94115、94118和94121郵區證件的市民,可以在Sutter/Stockton停車場和Golden Gateway停車場免費停車。

持有居住在94111和94133郵區證明的市民,可以免費乘坐Muni 1號、12號巴士和F線街車。

而California街至Pine街路段在11月16日早上8時至深夜11時59分將列為拖車區,這段期間汽車不可在這裏停泊,但在拖車區的5個路段內,不會執行街道清掃的停車執法。

持有居住在94108、94109、94115、94118和94121郵區證明的市民,於11月15日中午12點至11月17日中午12點期間,可以在Japan Center停車場、Sutter/Stockton停車場、Golden Gateway停車場和Balboa Lot免費停車。

另外,居住在上述郵區的市民,在出示居住證明後,可以在11月15日至17日免費乘坐Muni 1號、1X快綫、2號、38號和38R快綫。

詳情請瀏覽:https://www.sfmta.com/zh-hant/travel-updates/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。