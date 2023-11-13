【灣區新聞】舊金山交通局在某些停車場推免費停車 抵銷APEC對市民造成的不便

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舊金山（三藩市）亞太經合會議（APEC）舉行期間，會場附近需要實施封路，為抵銷活動對市民造成的不便，尤其是對駕駛人的影響，舊金山交通局（SFMTA）將會劃出多個停車場，讓受影響的市民免費停車，同時會在特定區域暫停街道清掃的停車規定。

在11月15日凌晨12時至深夜11時59分，Broadway以北的Battery街至Sansome街路段，以及附近一些小街列為拖車區，汽車不可在這裏停泊，但拖車區的5個路段內將暫停街道清掃的停車規定。

而在11月15日中午12時至17日中午12時，持有居住在94108、94109、94115、94118和94121郵區證件的市民，可以在Sutter/Stockton停車場和Golden Gateway停車場免費停車。

持有居住在94111和94133郵區證明的市民，可以免費乘坐Muni 1號、12號巴士和F線街車。

而California街至Pine街路段在11月16日早上8時至深夜11時59分將列為拖車區，這段期間汽車不可在這裏停泊，但在拖車區的5個路段內，不會執行街道清掃的停車執法。

持有居住在94108、94109、94115、94118和94121郵區證明的市民，於11月15日中午12點至11月17日中午12點期間，可以在Japan Center停車場、Sutter/Stockton停車場、Golden Gateway停車場和Balboa Lot免費停車。

另外，居住在上述郵區的市民，在出示居住證明後，可以在11月15日至17日免費乘坐Muni 1號、1X快綫、2號、38號和38R快綫。

詳情請瀏覽：https://www.sfmta.com/zh-hant/travel-updates/

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