【灣區新聞】APEC舉行期間仍有多種交通選擇往返舊金山華埠

在亞太經合會(APEC)舉行期間,,往返舊金山華埠仍有多種公共交通選擇,大多數Muni路線將正常運作,有些需要改道,但仍有許多路線將繼續連接華埠與南部地區,例如 Caltrain 加州火車站和加州大學舊金山分校/Mission Bay。

許多Muni路線也會提供SoMa地區的服務,Moscone會展中心附近的居民也可以搭乘這些公車,前往北邊華埠中國城方向,向南也可以去到Caltrain加州火車站、UCSF/Mission Bay和其他南方地方。

Muni 乘客有幾種選擇:

往北去華埠中國城

8BX快線巴士去漁人碼頭方向 – 每天早上6點至上午9點

—可以在Bryant街夾4 街與6 街之間的車站上車

—乘客也可以沿著2街,在Market街和Harrison街之間的車站上車

—巴士到達Kearny街和Market街後,將沿著正常路線行駛。

12號巴士去 Nob Hill 方向 – 每天早上 6 點至晚上 10 點

—在Bryant街夾4街和8街之間的車站上車

—沿著Pacific街夾都板街Grant、市德頓街Stockton或跑華街Powell車站下車。

15 號快線去市中心方向, 再接30 、45 或 8 號巴士

—乘坐15號巴士快線去市中心方向

—在Market街夾2街下車

—向西步行一個多街口就可到達Kearny 街和夾街

—乘坐30 、45或8號巴士前往華埠中國城

T 線巴士往華埠中國城方向 – 僅限週末早上 6 點至上午 8 點左右

—沿著2街乘坐T 線巴士直接前往華埠中國城

從華埠中國城向南前往 UCSF/Mission Bay 方向

—8號或8AX/BX快線前往市立大學方向

—沿著Stockton街上車前往Market 街,然後在Powell站轉乘臨​​時KT 線列車前往Sunnydale 方向

—在 Cyrill Magnin(5街)夾 Market 街換乘31號巴士

30 或 45 號巴士去 Market 街方向

—在 Powell站換乘臨時KT線前往Sunnydale 方向

—在2 街夾Market街與Mission街換乘15號快線

—在 Cyrill Magnin(5街)夾Market街換乘31號巴士

S穿梭列車從華埠白蘭站去換乘31號巴士,以及臨時KT線列車服務

—乘坐南向穿梭列車去聯合廣場站,然後出站西行,在Cyrill Magnin夾Market街換乘31號巴士

—在Powell站換乘臨時KT線

