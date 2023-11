【KTSF】

聖荷西警方宣布偵破一個羅馬尼亞犯罪集團,逮捕了兩個人,和搜獲許多贓物。

警方表示,逮捕了Renaldo Vaduva和Mogos Constantin,指他們涉嫌進行超過25宗持槍搶劫和劫車。

在執行的搜查令中,在聖荷西和Livermore搜獲$13,000的現金,和一些從年長的亞裔、印度裔人士騙取得來的黃金首飾。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。