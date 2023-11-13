【灣區新聞】亞太經合會議開幕 居會場附近居民因出街困難儲備物資應對

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亞太經合會議（APEC）正式開幕，有居住在會場附近的市民表示，不認為會議期間可以外出，所以一直正儲存家中物資，又有人形容會將這個星期當作是疫情時封城應對，提早準備。

APEC亞太經合會議週六開幕，會場Moscone會展中心鄰近站滿了警員，街上可見有10呎高的圍欄。

雖然週六未見有檢查站，而大規模封街週一才會開始，有住在會場旁邊一處長者房屋，需要依靠輪椅的市民Alexandra表示，已經感受到出行時的困難，不認為自己可以外出，已經開始儲存物資。

她說雖然會不方便，但就支持會議舉行，希望藉此一改舊金山形象。

有其他長者則將醫生預約改期，將本星期當作是疫情時封城應對，Calvin表示，封路從來沒有這麼嚴重，所以要提早準備。

除了住客，附近的商戶亦受波及，Yerba Buena花園一間薄餅店，則因為封路而計劃在星期三、四、五暫停營業，經理表示，外賣、Doordash送餐服務和泊車都會受到影響，而週六的生意亦比往日差。

另一方面，灣區捷運（BART）表示，APEC期間他們的服務會一切如常，所有車站維持開放，包括會場附近的Montgomery和Civic Center站等，並將跨灣列車增加至8個車卡。

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