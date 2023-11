【灣區新聞】亞太經合會議開幕 居會場附近居民因出街困難儲備物資應對

【KTSF】

亞太經合會議(APEC)正式開幕,有居住在會場附近的市民表示,不認為會議期間可以外出,所以一直正儲存家中物資,又有人形容會將這個星期當作是疫情時封城應對,提早準備。

APEC亞太經合會議週六開幕,會場Moscone會展中心鄰近站滿了警員,街上可見有10呎高的圍欄。

雖然週六未見有檢查站,而大規模封街週一才會開始,有住在會場旁邊一處長者房屋,需要依靠輪椅的市民Alexandra表示,已經感受到出行時的困難,不認為自己可以外出,已經開始儲存物資。

她說雖然會不方便,但就支持會議舉行,希望藉此一改舊金山形象。

有其他長者則將醫生預約改期,將本星期當作是疫情時封城應對,Calvin表示,封路從來沒有這麼嚴重,所以要提早準備。

除了住客,附近的商戶亦受波及,Yerba Buena花園一間薄餅店,則因為封路而計劃在星期三、四、五暫停營業,經理表示,外賣、Doordash送餐服務和泊車都會受到影響,而週六的生意亦比往日差。

另一方面,灣區捷運(BART)表示,APEC期間他們的服務會一切如常,所有車站維持開放,包括會場附近的Montgomery和Civic Center站等,並將跨灣列車增加至8個車卡。

