【灣區新聞】灣區少林門功夫創始人鐘永寄獲頒國際武術功夫名人堂（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區少林門功夫創始人鐘永寄，日前獲頒國際武術功夫名人堂，鐘永寄談到練習武術，不但可以強身防身，他認為還有助升學。

學生放學後放下沉重的書包，來個健身習武，這裡是San Mateo少林門功夫學生正在練功的情況。

該武館的創始人鐘永寄8月前往加拿大，獲頒國際武術功夫名人堂，其他還有來自中國、澳洲、阿根廷、巴西等國家獲獎者。

鐘永寄說：「我從1989年到現在已經34年了，今年是34週年，大概是三代了吧，我們這裡很多學生的爺爺，也是我的學生，現在孫子是我的學生，至少教過幾千個人，上萬可能都有。」

為了強健體魄，來自台灣的鐘永寄，從小就開始學習拳術，練習跆拳道，最後代表國家隊經常出國表演，參加比賽，他非常建議家長讓小孩學習武術，第一可以健身。

鐘永寄說：「因為武術是一個全面性的，包括全身各種肌肉的訓練，骨骼的訓練，比較不單調，而且中國有很多刀槍劍棍，不同套入訓練方式，像我們這裡學生如果要學到黑帶，至少要500招，500個動作，每個動作都不一樣，我覺得武術是一種很好的體育運動，很好的一個運動項目。」

對女生來說，學武術可以防身。

鐘永寄說：「因為像美國現在治安那麼差，其實很多人都應該學點防身術，尤其我們亞洲人經常在公車上面，在地鐵上，經常受到人的攻擊，至少你學點防身術，有嚇阻作用。」

鐘永寄說，另一個學武術的用處，居然是幫助申請大學。

鐘永寄說：「像亞洲人在體育方面，比較沒有像西方，黑人、白種人比較高大，很難在別的運動方面有好成績，反而武術是一個比較好的，另外又可以把它當成申請大學的一項成績，所以我們這裡很多的學生，申請到很好的大學，都是很多人就是因為學了武術，參加各種比賽，甚至去很多地方表演，對他來講是很大的幫助。」

除了健身防身，練習武術最基本，也是最難的就是修身養性。

鐘永寄說：「你本來是一般的人，當你訓練武術，你的攻擊能力，你的出拳都比人家強，所以你不修身養性的話，動不動脾氣就來，那你是欺負弱小不行的，所以為什麼學醫要醫德，練武要武德，所以學武術一定要先修性。」

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