【灣區新聞】灣區少林門功夫創始人鐘永寄獲頒國際武術功夫名人堂（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區少林門功夫創始人鐘永寄,日前獲頒國際武術功夫名人堂,鐘永寄談到練習武術,不但可以強身防身,他認為還有助升學。

學生放學後放下沉重的書包,來個健身習武,這裡是San Mateo少林門功夫學生正在練功的情況。

該武館的創始人鐘永寄8月前往加拿大,獲頒國際武術功夫名人堂,其他還有來自中國、澳洲、阿根廷、巴西等國家獲獎者。

鐘永寄說:「我從1989年到現在已經34年了,今年是34週年,大概是三代了吧,我們這裡很多學生的爺爺,也是我的學生,現在孫子是我的學生,至少教過幾千個人,上萬可能都有。」

為了強健體魄,來自台灣的鐘永寄,從小就開始學習拳術,練習跆拳道,最後代表國家隊經常出國表演,參加比賽,他非常建議家長讓小孩學習武術,第一可以健身。

鐘永寄說:「因為武術是一個全面性的,包括全身各種肌肉的訓練,骨骼的訓練,比較不單調,而且中國有很多刀槍劍棍,不同套入訓練方式,像我們這裡學生如果要學到黑帶,至少要500招,500個動作,每個動作都不一樣,我覺得武術是一種很好的體育運動,很好的一個運動項目。」

對女生來說,學武術可以防身。

鐘永寄說:「因為像美國現在治安那麼差,其實很多人都應該學點防身術,尤其我們亞洲人經常在公車上面,在地鐵上,經常受到人的攻擊,至少你學點防身術,有嚇阻作用。」

鐘永寄說,另一個學武術的用處,居然是幫助申請大學。

鐘永寄說:「像亞洲人在體育方面,比較沒有像西方,黑人、白種人比較高大,很難在別的運動方面有好成績,反而武術是一個比較好的,另外又可以把它當成申請大學的一項成績,所以我們這裡很多的學生,申請到很好的大學,都是很多人就是因為學了武術,參加各種比賽,甚至去很多地方表演,對他來講是很大的幫助。」

除了健身防身,練習武術最基本,也是最難的就是修身養性。

鐘永寄說:「你本來是一般的人,當你訓練武術,你的攻擊能力,你的出拳都比人家強,所以你不修身養性的話,動不動脾氣就來,那你是欺負弱小不行的,所以為什麼學醫要醫德,練武要武德,所以學武術一定要先修性。」

