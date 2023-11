【全國新聞】新任議長提解決預算危機方案 備受黨內外挑戰

【KTSF】

聯邦政府再度面臨停擺危機,國會必須在週五限期前通過預算案,新上任的眾議院議長,共和黨籍的Mike Johnson,本週末提出方案,受到黨內外多重挑戰。

雖然眾議員們異口同聲表示,沒有人希望政府停擺,不過星期五午夜的限期即將來臨,預算案必須先在眾議院通過後,送交參議院通過,但剛剛當選新上任的眾議院議長Johnson,連針對預算案的投票日期都還沒敲定.

Johnson週六在黨內的通訊會議上宣布一個兩階段的提案,第一部分將支持以下政府運作經費直到1月19號,包括軍隊、退伍軍人、交通、住房以及能源部門。

第二部分則將支持所有其他政府經費,直到2月2號,不過由於這部分並沒有共和黨內右翼成員希望看到的大砍政府支出,因此將面臨黨內考驗,也會需要對手民主黨人支持。

而這兩部分的提案,都不包括對以色列或是烏克蘭提供更多支援,預計也會受到阻礙。

如果預算案無法及時通過,政府停擺將導致百萬聯邦員工無法領到薪水,許多政府服務也會受到影響。

