【全國新聞】新任議長提解決預算危機方案 備受黨內外挑戰

November 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

聯邦政府再度面臨停擺危機，國會必須在週五限期前通過預算案，新上任的眾議院議長，共和黨籍的Mike Johnson，本週末提出方案，受到黨內外多重挑戰。

雖然眾議員們異口同聲表示，沒有人希望政府停擺，不過星期五午夜的限期即將來臨，預算案必須先在眾議院通過後，送交參議院通過，但剛剛當選新上任的眾議院議長Johnson，連針對預算案的投票日期都還沒敲定．

Johnson週六在黨內的通訊會議上宣布一個兩階段的提案，第一部分將支持以下政府運作經費直到1月19號，包括軍隊、退伍軍人、交通、住房以及能源部門。

第二部分則將支持所有其他政府經費，直到2月2號，不過由於這部分並沒有共和黨內右翼成員希望看到的大砍政府支出，因此將面臨黨內考驗，也會需要對手民主黨人支持。

而這兩部分的提案，都不包括對以色列或是烏克蘭提供更多支援，預計也會受到阻礙。

如果預算案無法及時通過，政府停擺將導致百萬聯邦員工無法領到薪水，許多政府服務也會受到影響。

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