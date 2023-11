【灣區新聞】APEC週五結束舊金山將舉辦「Summit to the Sea」海邊派對（視頻）

【KTSF】

APEC亞太經合會議舉行期間,舊金山將成為全球的焦點,為了展現舊金山最好的一面,有市議員將舉辦免費的「Summit to the Sea」海邊派對,歡迎APEC出席者以及民眾一起騎腳踏車欣賞金門公園,並且參加派對看日落。

舊金山金門公園一向是舊金山人的驕傲之一,綠地面積寬廣、風景優美,而且公園設施完善,更有專門的腳踏車道,讓愛騎車的人士享受一個沒有汽車和行人干擾的騎車環境。

隨著APEC即將登場,眾人在關注舊金山治安以及無家可歸問題的同時,舊金山的民選官員們都希望,外界也能看到舊金山最好的一面。

舊金山市議員殷嘉立(Joel Engardio)說:「亞太經合會非常重要,因為將會向全世界展示舊金山,我們想要確保展現我們最好的一面。」

於是殷嘉立決定在17日週五,也就是APEC峰會結束之際,在Great Highway舉辦派對,希望會議結束之後大家一起同歡。

殷嘉立說:「我稱之為迎向海洋峰會,所有的特使團成員,我們希望帶他們到日落區來,看看我們日落區最好的東西,所以我們有派對、音樂,都會在Great Highway上進行,我們有來自本地餐廳的免費食物,將會是很歡樂的時光,來展現舊金山最好的。」

這項特別的迎向海洋峰會,又稱美好日落歡樂騎行快樂時光,分成騎腳踏車和開派對看日落兩部分,下午3點在舊金山金門公園的Conservatory of Flowers花房集合,穿過公園騎到Great Highway,騎到日落區Great Highway夾Judah街,4點派對開始,並在5點欣賞海邊的夕陽。

活動不僅是要向APEC代表團的成員展示舊金山市西南面的美好,市民也可以免費參加,但需要上網登記。

殷嘉立說:「每個人都歡迎來我們的迎向海洋峰會。」

參加者可以選擇只騎腳特車,或是只參加派對,也可以兩者都參加。

登記資訊可以點擊:https://greathighwaypark.com/APEC

