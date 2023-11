【有線新聞】

美國眾議院兩黨議員要求總統拜登政府提高中國製造汽車的關稅,阻止中國企業由墨西哥出口汽車至美國。

簽署聯署信的四名議員敦促貿易代表戴琪提高目前對中國汽車徵收的25%關稅,阻止其進口量急增,調查中國汽車為美國汽車業和工人帶來的影響,並採取行動對抗中國主導全球汽車市場的產業戰略。

信件又提到中國汽車製造商希望透過美國與墨西哥等貿易夥伴的自由貿易協定,獲取進入美國市場的優惠待遇,在海外建立業務。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。