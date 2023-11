【全國新聞】美國演員工會與製作公司達成初步協議結束罷工

【KTSF】

經過將近四個月的罷工後,好萊塢演員罷工結束,演員工會已經與主要的電影和電視製片公司達成了初步的勞資協議。

工會磋商委員會成員Caitlin Dulany說:「百份百值得,百份百值得,達成這份有重大影響的協議,是我們工會美好的一刻,這的確是。」

演員工會在週三傍晚宣布了這個消息,這份協議將交由工會的全國董事會和工會16萬名會員投票表決,但工會領導層已宣佈,週三晚午夜過後結束罷工,至於新合約內容則暫時沒有透露。

好萊塢今年夏天遭受了雙重打擊,當時編劇和演員工會都發起了罷工行動,而編劇工會在9月時就與資方達成了新的合同協議。

對於這兩個團體來說,最大的問題之一是AI人工智能在該行業中的崛起,行動是為了保障演員及編劇的工作,不會被AI人工智能取代,以及爭取保障演員的肖像,不會被AI生成利用。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。