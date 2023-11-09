【全國新聞】美國演員工會與製作公司達成初步協議結束罷工

November 9, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(U.S. Department of Agriculture)

【KTSF】

經過將近四個月的罷工後，好萊塢演員罷工結束，演員工會已經與主要的電影和電視製片公司達成了初步的勞資協議。

工會磋商委員會成員Caitlin Dulany說：「百份百值得，百份百值得，達成這份有重大影響的協議，是我們工會美好的一刻，這的確是。」

演員工會在週三傍晚宣布了這個消息，這份協議將交由工會的全國董事會和工會16萬名會員投票表決，但工會領導層已宣佈，週三晚午夜過後結束罷工，至於新合約內容則暫時沒有透露。

好萊塢今年夏天遭受了雙重打擊，當時編劇和演員工會都發起了罷工行動，而編劇工會在9月時就與資方達成了新的合同協議。

對於這兩個團體來說，最大的問題之一是AI人工智能在該行業中的崛起，行動是為了保障演員及編劇的工作，不會被AI人工智能取代，以及爭取保障演員的肖像，不會被AI生成利用。

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