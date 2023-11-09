【灣區新聞】舊金山華埠本週末將舉辦夜市

November 9, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

繼舊金山（三藩市）日落區夜市後，華埠本週末也將舉辦夜市。

夜市由非牟利組織BeChinatown San Francisco美化華埠行動委員會主辦，將會在本星期五、六的下午5點到9點，於華埠Grant Avenue 500號到600號路段舉行，即是由Pine街到Sacramento街的路段，屆時有超過20間商舖參加，從餅家、餐廳，到甜品店不等。

San Francisco Standard報導指出，主辦單位屆時會有蛋撻、叉燒包和其他傳統的中式食品，所有食物都是預先做好，商家不會在現場煮食。

主辦單位又指，Grant Avenue街上已經掛上一些新燈籠，希望一些早到的APEC亞太經合會議訪客，可以觀賞到華埠的美景。

有商家期待夜市舉行，希望會帶來更多人流和生意。

舊金山交通局（SFMTA）屆時將會作出封街，Grant Avenue從Bush到Sacramento街的部分，會由星期五下午3點到星期六晚上11點關閉。

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