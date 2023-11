【灣區新聞】舊金山華埠本週末將舉辦夜市

【KTSF 毛皓延報導】

繼舊金山(三藩市)日落區夜市後,華埠本週末也將舉辦夜市。

夜市由非牟利組織BeChinatown San Francisco美化華埠行動委員會主辦,將會在本星期五、六的下午5點到9點,於華埠Grant Avenue 500號到600號路段舉行,即是由Pine街到Sacramento街的路段,屆時有超過20間商舖參加,從餅家、餐廳,到甜品店不等。

San Francisco Standard報導指出,主辦單位屆時會有蛋撻、叉燒包和其他傳統的中式食品,所有食物都是預先做好,商家不會在現場煮食。

主辦單位又指,Grant Avenue街上已經掛上一些新燈籠,希望一些早到的APEC亞太經合會議訪客,可以觀賞到華埠的美景。

有商家期待夜市舉行,希望會帶來更多人流和生意。

舊金山交通局(SFMTA)屆時將會作出封街,Grant Avenue從Bush到Sacramento街的部分,會由星期五下午3點到星期六晚上11點關閉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。