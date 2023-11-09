【獨家消息】中國APEC代表團動態曝光（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

APEC峰會下星期登場，中國國家主席習近平是否親自前來？中國政府至今仍不願鬆口，根據本台掌握的獨家消息，中國將派出龐大的APEC代表團前來舊金山，有關習近平在灣區的活動安排就緒，下榻旅館也已定案，但所有資訊都維持高度機密，來看我們掌握到哪些訊息。

APEC習近平到底來不來?，日本共同社報導說，拜習會敲定11月15日登場，不過中國外交部發言人汪文斌回應稱，朝舊金山元首會晤共同努力，但通往舊金山不能靠「自動駕駛」，顯然中方仍不願鬆口。

目前灣區接待中國APEC代表團的安排已經就緒，不過基於維安理由，所有行程都保持高度機密，本台向中國駐舊金山總領事館以及多位重要僑領查詢均未獲得消息。

儘管美方已經宣布在APEC期間在舊金山會有一場拜習會，不過中方始終尚未正式公布習近平是否會親自出席APEC，也使得中國代表團在APEC期間下榻的旅館安排，始終沒有定案。

根據本台掌握的獨家最新消息，中國代表團將下榻位於Moscone Center只有一個街區之隔的St. Regis Hotel。

位於舊金山三街上的St. Regis酒店，緊鄰Moscone會展中心，走路三分鐘即可到達。

根據了解，中國APEC代表團已經包下整間酒店，習近平可望下榻於此，St. Regis除了位置方便，而且可以容納龐大的代表團人數，最重要入選的理由還是保安考量，首先該酒店位於APEC會場管制區內，不得舉行示威活動，可以讓習近平不用見到示威人士，而該酒店的入口屬於封閉式，一進門後就有接待櫃檯可以擋駕，確保未經授權的人士不得入內，以及代表團進出的安全性。

習近平此行會有那些行程呢？除了APEC領袖峰會議程，以及與其他成員國的場邊會談，習近平還將與美國商界人士晚宴，並發表演講。

本台取得一份邀請函的備份文件，是由美中關係全國委員會，以及美中貿易全國委員會共同發出，表示將在11月15日晚上於舊金山舉行晚宴，歡迎一位資深中國領導人和他的部長級代表團，而這位領導人會發表演講。

信中表明基於維安理由，詳情之後才會發送，這封邀請函的主角，極有可能就是習近平，不過想要出席的個人，一張門票要價兩千美元，所費不貲。

另外，本台還掌握到習近平此行將拜訪舊金山華埠，目前規劃有可能探視具有政治意義的駐美中華總會館，華埠部分商家以及市府有關部門，已獲通知要準備迎接習近平到來。

在拜習會敲定之後，華埠重要僑團已經開會研議如何歡迎習近平的到訪，包括舉辦僑宴或是考慮組織大遊行，但最終仍須中國方面敲定是否接受，基於維安理由，所有行程規劃都不會對外發布。

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