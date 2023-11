【獨家消息】中國APEC代表團動態曝光（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

APEC峰會下星期登場,中國國家主席習近平是否親自前來?中國政府至今仍不願鬆口,根據本台掌握的獨家消息,中國將派出龐大的APEC代表團前來舊金山,有關習近平在灣區的活動安排就緒,下榻旅館也已定案,但所有資訊都維持高度機密,來看我們掌握到哪些訊息。

APEC習近平到底來不來?,日本共同社報導說,拜習會敲定11月15日登場,不過中國外交部發言人汪文斌回應稱,朝舊金山元首會晤共同努力,但通往舊金山不能靠「自動駕駛」,顯然中方仍不願鬆口。

目前灣區接待中國APEC代表團的安排已經就緒,不過基於維安理由,所有行程都保持高度機密,本台向中國駐舊金山總領事館以及多位重要僑領查詢均未獲得消息。

儘管美方已經宣布在APEC期間在舊金山會有一場拜習會,不過中方始終尚未正式公布習近平是否會親自出席APEC,也使得中國代表團在APEC期間下榻的旅館安排,始終沒有定案。

根據本台掌握的獨家最新消息,中國代表團將下榻位於Moscone Center只有一個街區之隔的St. Regis Hotel。

位於舊金山三街上的St. Regis酒店,緊鄰Moscone會展中心,走路三分鐘即可到達。

根據了解,中國APEC代表團已經包下整間酒店,習近平可望下榻於此,St. Regis除了位置方便,而且可以容納龐大的代表團人數,最重要入選的理由還是保安考量,首先該酒店位於APEC會場管制區內,不得舉行示威活動,可以讓習近平不用見到示威人士,而該酒店的入口屬於封閉式,一進門後就有接待櫃檯可以擋駕,確保未經授權的人士不得入內,以及代表團進出的安全性。

習近平此行會有那些行程呢?除了APEC領袖峰會議程,以及與其他成員國的場邊會談,習近平還將與美國商界人士晚宴,並發表演講。

本台取得一份邀請函的備份文件,是由美中關係全國委員會,以及美中貿易全國委員會共同發出,表示將在11月15日晚上於舊金山舉行晚宴,歡迎一位資深中國領導人和他的部長級代表團,而這位領導人會發表演講。

信中表明基於維安理由,詳情之後才會發送,這封邀請函的主角,極有可能就是習近平,不過想要出席的個人,一張門票要價兩千美元,所費不貲。

另外,本台還掌握到習近平此行將拜訪舊金山華埠,目前規劃有可能探視具有政治意義的駐美中華總會館,華埠部分商家以及市府有關部門,已獲通知要準備迎接習近平到來。

在拜習會敲定之後,華埠重要僑團已經開會研議如何歡迎習近平的到訪,包括舉辦僑宴或是考慮組織大遊行,但最終仍須中國方面敲定是否接受,基於維安理由,所有行程規劃都不會對外發布。

