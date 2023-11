【灣區新聞】聯邦特勤局與舊金山警局公佈APEC期間的交通及安全配置（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦特勤局與舊金山警察局週三一同召開記者會,公佈APEC亞太經合會期間的交通及安全配置。

聯邦特勤局APEC協調專員Jeremy Brown說:「這裡的所有人都希望來參加活動的所有人,活動期間在舊金山的所有人,不管是訪客、貴賓或居民,我們要確保大家的安全。」

Brown週三在記者會上公佈APEC期間的詳細維安配置,尤其是民眾將如何受影響。

下週一13日起至19日星期天,Moscone會展中心周圍的SOMA社區、多國元首下榻飯店、周圍的Nob Hill社區、Legion of Honor周圍的林肯公國,以及Embarcadero 9號到23號碼頭區域,將實施車輛及行人管制,管制區域以顏色區分。

據特勤局記者會上公佈的最新資訊,綠色管制區內,行人可以自由進出,行人不需要經過安全檢查,或出示任何居住證明,但自行車或機車騎士,就必須經過安檢。

而允許進到綠區的汽車,就必須是綠區內的居民,要出示例如駕照的居住證明,並配合汽車的檢查。

唯一可以進入綠區的非居民車輛,將會是Paratransit輔助行動不便人士的車輛。

據週三公布的最新資訊,一般計程車以及載客車輛,不得進出綠區載客,但管制區外有設立計程車站,方便民眾使用,而紅色管制區就完全不向公眾開放。

Brown說:「紅區內沒有私人住宅。」

特勤局表示,因為紅區內沒有任何私人住宅,只有與APEC有關的人士,以及事先經過批准的商戶,才可以進到紅色管制區內。

全市的三個紅色管制區,在Moscone會展中心以及周圍道路,Nob Hill三個街區內的飯店,以及Embarcadero 9號到23號碼頭邊的區域,管制區劃分不會影響,周圍居民進出自己的家。

Brown說:「如此規模的活動,不可避免地會對城市中的商業和民眾帶來影響,然而,我們不懈地共同制定計劃,盡所有可能地減少本次活動安保計劃對公眾的影響。」

而舊金山警察局長Bill Scott就表示,APEC期間預料每天都可能有數場抗議及示威活動。

Scott局長說:「民眾可在舊金山行使其憲法權利,但我們不會容忍民眾實施暴力或破壞財產,或任何其他犯罪行為。」

舊金山警方也準備全面動員人力,所有警員在下週都會執勤12-14小時,提供全天候的服務,預計市內其他的警務,也不會因為APEC而受影響。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。