【灣區新聞】聯邦特勤局與舊金山警局公佈APEC期間的交通及安全配置（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦特勤局與舊金山警察局週三一同召開記者會，公佈APEC亞太經合會期間的交通及安全配置。

聯邦特勤局APEC協調專員Jeremy Brown說：「這裡的所有人都希望來參加活動的所有人，活動期間在舊金山的所有人，不管是訪客、貴賓或居民，我們要確保大家的安全。」

Brown週三在記者會上公佈APEC期間的詳細維安配置，尤其是民眾將如何受影響。

下週一13日起至19日星期天，Moscone會展中心周圍的SOMA社區、多國元首下榻飯店、周圍的Nob Hill社區、Legion of Honor周圍的林肯公國，以及Embarcadero 9號到23號碼頭區域，將實施車輛及行人管制，管制區域以顏色區分。

據特勤局記者會上公佈的最新資訊，綠色管制區內，行人可以自由進出，行人不需要經過安全檢查，或出示任何居住證明，但自行車或機車騎士，就必須經過安檢。

而允許進到綠區的汽車，就必須是綠區內的居民，要出示例如駕照的居住證明，並配合汽車的檢查。

唯一可以進入綠區的非居民車輛，將會是Paratransit輔助行動不便人士的車輛。

據週三公布的最新資訊，一般計程車以及載客車輛，不得進出綠區載客，但管制區外有設立計程車站，方便民眾使用，而紅色管制區就完全不向公眾開放。

Brown說：「紅區內沒有私人住宅。」

特勤局表示，因為紅區內沒有任何私人住宅，只有與APEC有關的人士，以及事先經過批准的商戶，才可以進到紅色管制區內。

全市的三個紅色管制區，在Moscone會展中心以及周圍道路，Nob Hill三個街區內的飯店，以及Embarcadero 9號到23號碼頭邊的區域，管制區劃分不會影響，周圍居民進出自己的家。

Brown說：「如此規模的活動，不可避免地會對城市中的商業和民眾帶來影響，然而，我們不懈地共同制定計劃，盡所有可能地減少本次活動安保計劃對公眾的影響。」

而舊金山警察局長Bill Scott就表示，APEC期間預料每天都可能有數場抗議及示威活動。

Scott局長說：「民眾可在舊金山行使其憲法權利，但我們不會容忍民眾實施暴力或破壞財產，或任何其他犯罪行為。」

舊金山警方也準備全面動員人力，所有警員在下週都會執勤12-14小時，提供全天候的服務，預計市內其他的警務，也不會因為APEC而受影響。

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