【灣區新聞】Muni公車1號和8號巴士線因亞太經合會需改道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山華裔市民經常搭的兩條Muni公車線1號和8號,也會因亞太經合會而改道。

為了準備亞太經合會,華埠旁邊的Nob Hill一帶將會成為安全區,受影響的是Muni 1號巴士,1 California。

Muni週二開始就切斷了行經Stockton和Taylor之間的Sacramento街車頂上的架空電路,直到星期天,西行1號巴士無軌電車將無法提供服務,交通局期間會提供接駁車,然後在Sacramento夾Van Ness轉成正常路線,1 California巴士繼續向西,即是向列治文區方向行駛。

另一個華裔乘客經常搭乘、往返Bayshore大道的8號巴士,從101號公路七街下交流道Bryant夾3、4、5、6街將不停站,而是一直沿著七街走,到Kearny夾Geary才恢復正常路線,到終點站漁人碼頭。

8號往舊金山社區學院從Stockton街出發到Market街右轉至八街、Harrison然後上101號公路才恢復正常路線。

