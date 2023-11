【KTSF】

如果大家還有保留舊式2元鈔票的話,現在的價值有機會高達數千美元。

一張2003年印行,序號非常小的2美元鈔票,最近在拍賣會上以2,400美元的價格成交,後來更以4千美元的價格轉手。

根據世界上最大的貨幣拍賣行Heritage Auction數據,自1917年以來發行的2美元鈔票,現在已不再流通,價值至少為1千美元,而帶有紅色印章的2美元鈔票,價值由3至2,500美元不等,而帶有棕色或藍色印章的,則可以賣到數百美元。

大家可以在US Currency Auctions網站上,找到2美元鈔票收藏品的完整價值清單。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。