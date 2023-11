【財經新聞】報告顯示美國民眾信用卡欠款額創歷史新高

【KTSF 張擎鳳報導】

一份新的報告顯示,民眾的信用卡欠款額創下歷史新高,並且每個月還款越來越落後。

紐約聯邦儲備銀行公佈的數據顯示,全美的信用卡債務總額正在上升,並創下新高,越來越多的家庭拖欠信用卡帳單。

RSM經濟學家Joe Brusuelas說:「目前消費者正以相當快的速度消費。」

數據顯示,上季度全美信用卡餘額,創下1.08兆元的新高,較上一季增加480億元。

與去年同期相比,躍升了1540億元,專家表示,高利率加上通貨膨脹,促使許多人難以控制債務,有什麼解決方法呢?

個人理財專家有三個建議,首先要控制開支,只購買基本必需品,延後購買昂貴物品的計劃。

理財專家Jully-Alma Taveras說:「盡最大努力,在各方面盡可能地省錢。」

第二,嘗試按照利率,從最高到最低利率列出債務,每月支付最低還款額,然後將所有額外現金,用於償還最高利息債務,重複這樣做,直到還清所有債務。

最後考慮合併債務。

Taveras說:「試試看是否可以合併信用卡債務,以降低利率。」

考慮零餘額轉帳信用卡,將現有的高成本債務,轉移到一張新卡上,並將償還利息的時間表暫停長達21個月。

