【財經新聞】報告顯示美國民眾信用卡欠款額創歷史新高

【KTSF 張擎鳳報導】

一份新的報告顯示，民眾的信用卡欠款額創下歷史新高，並且每個月還款越來越落後。

紐約聯邦儲備銀行公佈的數據顯示,全美的信用卡債務總額正在上升，並創下新高,越來越多的家庭拖欠信用卡帳單。

RSM經濟學家Joe Brusuelas說：「目前消費者正以相當快的速度消費。」

數據顯示，上季度全美信用卡餘額，創下1.08兆元的新高，較上一季增加480億元。

與去年同期相比，躍升了1540億元，專家表示，高利率加上通貨膨脹，促使許多人難以控制債務，有什麼解決方法呢？

個人理財專家有三個建議，首先要控制開支，只購買基本必需品，延後購買昂貴物品的計劃。

理財專家Jully-Alma Taveras說：「盡最大努力，在各方面盡可能地省錢。」

第二，嘗試按照利率，從最高到最低利率列出債務，每月支付最低還款額，然後將所有額外現金，用於償還最高利息債務，重複這樣做，直到還清所有債務。

最後考慮合併債務。

Taveras說：「試試看是否可以合併信用卡債務，以降低利率。」

考慮零餘額轉帳信用卡，將現有的高成本債務，轉移到一張新卡上，並將償還利息的時間表暫停長達21個月。

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