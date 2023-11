【灣區新聞】APEC舉行期間探索博物館及Legion of Honor一帶交通將受影響

【KTSF 朱慧琪報導】

APEC亞太經合會議即將來臨,為實施嚴格的保安措施,舊金山(三藩市)設有的安全區,除了早前已經報導過的華埠附近的Nob Hill社區和Moscone會展中心之外,海旁的Exploratorium探索博物館一帶,以及列治文區Legion of Honor一帶,分別在下星期三、四都會受影響。

APEC亞太經合會議將於下星期13日至17日在舊金山舉行,華埠附近的Nob Hill社區和Moscone會展中心一帶屆時會封路之外,因應拜登總統會與各國的元首11月15日星期三在海旁Exploratorum探索博物館舉行大型聚會,該處一帶道路將於15日中午開始直至當日晚上12時設定為安全區,9號碼頭至27號碼頭一帶將會封閉,所有進入的車輛都需接受檢查。

除了接載殘障人士的paratransit仍可以進入區內,的士或公共交通不准進入,Front和Broadway街可以通車,但大部分車輛屆時需繞道至Battery街、Broadway街和Sansome街,行人可以不需經安檢進入圖中的綠區,但進入紅區時需接受安檢。

另外,列治文區的Legion of Honor,11月16日星期四中午起直至當日午夜,亦設定為安全區。

受影響的地區會是34 Ave至38 Ave之間的Clement街,區內的居民和商戶可以進入,而行走列治文區的18號的Muni巴士將會改道。

