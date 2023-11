【市府有約】專訪舊金山日落區市議員殷嘉立（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市在2022年11月的選舉,被視為華裔鐵票區的日落區,市議員開票結果爆冷,時任華裔市議員馬兆明意外落敗,以四百多票的差距輸給非華裔的挑戰者殷嘉立(Joel Engardio),本集的《市府有約》,帶您深入認識殷嘉立,他分享了童年成長過程、婚姻狀況,以及擔任記者時的經歷。

《市府有約》開播以來,我們到了東灣和南灣,帶您探訪許多的民選官員,本集回到舊金山,帶您認識不是華裔,但是跟華裔社區息息相關的人士,他就是代表舊金山日落區的市議員殷嘉立,他的另一半是來自台灣。

走進舊金山市政府,代表日落區的第四區市議員殷嘉立的辦公室,就在二樓市議會議場的旁邊。

再走進殷嘉立的辦公室,只見他打字神速,讓人領教他過去擔任記者的打稿功力,他接受《市府有約》專訪,分享自己的成長經歷。

殷嘉立說:「我是在通用汽車廠房所在的密西根Saginaw小鎮出生的,由單親媽媽和祖母撫養長大,她們沒有很多錢或教育或關係,但是她們教導我如何以有限的資源將事情做好,我一直記取這個教訓,我的整個人生也都在實踐,現在當然在市政府也一樣。」

那麼從密西根小鎮長大的他,又是怎麼會來到舊金山的呢?

殷嘉立說:「我25年前拿到一份記者工作而來舊金山,因為我想要為沒被聽到聲音的人發聲,所以我做為記者時的工作,就是要市府承擔責任,我今年仍使用很多那些技能,只不過改成從市政府裡面使用。」

這是殷嘉立擔任記者時期的照片,採訪當時的副總統,他又以.com泡沫時期為例,談到歷史不斷重演,可以從古知今。

殷嘉立說:「當我到達舊金山,我的工作是一名紙媒記者,寫關於當時發生所有事情的報導,當時科網的泡沫,第一次的科網泡沫,我們的城市發生了很多事情,但你注意到舊金山數十年來發生的事,我們在20 和25年前處理的許多問題,現在又出現了,只是碰巧變得更先進或者更為加速,所以我喜歡回顧歷史、汲取歷史教訓,並將其應用於解決今天的問題。」

殷嘉立說採訪新聞期間,對於舊金山市府生態和戲劇化非常熟悉,從昔日監督者的角色,轉換成身在其中的政治人物,他說心中自有一把尺,反而能更清醒的專注於市議員的工作,那就是制定政策更好的幫助舊金山的家庭。

至於在政黨屬性方面,舊金山是民主黨的大票倉,當中又有很多不同路線,民主黨籍的殷嘉立,明確定義自己的政治屬性。

殷嘉立說:「我想說我是一個務實、具有前瞻思維的藍色(民主黨)類型,所以我是民主黨人、他們稱我為溫和派,但我重視常識、要確保我們有公共安全、良好的學校,和本地小商業得到照顧,因為我們希望創建適合家庭的城市,這將成為最好的舊金山。」

殷嘉立雖然不是華裔,卻與華裔社區頗有淵源,這個淵源不僅因為他代表日落區,其實是從自己家庭開始。

殷嘉立說:「我的配偶丈夫是來自台灣,所以我們每年回去看他的家人,他們也會到舊金山來探視我們,所以我有在這方面有個人的連結。」

殷嘉立透露,他的另一半Lionel Hsu在台灣出生長大,到美國攻讀碩士從而留下,他們2015年在舊金山結婚,之後台灣同性婚姻合法化之後,又到台灣登記,他的中文名字就是配偶幫他取的。

殷嘉立說,他所代表的第四區日落區,有53%的人口是亞裔,當地居民最關心的就是公共安全、公立教育以及小商業發展三大議題,他自競選以來就持續關注,其中又以公共安全為重中之重。

殷嘉立說:「在日落區人們關切的主要話題,仍然是公共安全,是最基本的問題,因為人們感覺不安全的話,其他都不重要,我們需要建立這個安全基礎,才能做我們所有其他好事,城市需要做到這一點,所以公共安全是第一位的,我一直在努力增加警察預算,在我之前的市議會許多同事都在削減警察經費,甚至呼籲解散警察局,我們需要做相反的事。」

至於整個舊金山都面臨的無家可歸問題,雖然日落區的情況相對較好,但也出現一些零星的無家可歸者營地,殷嘉立表示,居民如果發現有關問題,可以和他的辦公室聯繫,會協助解決。

