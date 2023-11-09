【市府有約】專訪舊金山日落區市議員殷嘉立（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市在2022年11月的選舉，被視為華裔鐵票區的日落區，市議員開票結果爆冷，時任華裔市議員馬兆明意外落敗，以四百多票的差距輸給非華裔的挑戰者殷嘉立（Joel Engardio），本集的《市府有約》，帶您深入認識殷嘉立，他分享了童年成長過程、婚姻狀況，以及擔任記者時的經歷。

《市府有約》開播以來，我們到了東灣和南灣，帶您探訪許多的民選官員，本集回到舊金山，帶您認識不是華裔，但是跟華裔社區息息相關的人士，他就是代表舊金山日落區的市議員殷嘉立，他的另一半是來自台灣。

走進舊金山市政府，代表日落區的第四區市議員殷嘉立的辦公室，就在二樓市議會議場的旁邊。

再走進殷嘉立的辦公室，只見他打字神速，讓人領教他過去擔任記者的打稿功力，他接受《市府有約》專訪，分享自己的成長經歷。

殷嘉立說：「我是在通用汽車廠房所在的密西根Saginaw小鎮出生的，由單親媽媽和祖母撫養長大，她們沒有很多錢或教育或關係，但是她們教導我如何以有限的資源將事情做好，我一直記取這個教訓，我的整個人生也都在實踐，現在當然在市政府也一樣。」

那麼從密西根小鎮長大的他，又是怎麼會來到舊金山的呢？

殷嘉立說：「我25年前拿到一份記者工作而來舊金山，因為我想要為沒被聽到聲音的人發聲，所以我做為記者時的工作，就是要市府承擔責任，我今年仍使用很多那些技能，只不過改成從市政府裡面使用。」

這是殷嘉立擔任記者時期的照片，採訪當時的副總統，他又以.com泡沫時期為例，談到歷史不斷重演，可以從古知今。

殷嘉立說：「當我到達舊金山，我的工作是一名紙媒記者，寫關於當時發生所有事情的報導，當時科網的泡沫，第一次的科網泡沫，我們的城市發生了很多事情，但你注意到舊金山數十年來發生的事，我們在20 和25年前處理的許多問題，現在又出現了，只是碰巧變得更先進或者更為加速，所以我喜歡回顧歷史、汲取歷史教訓，並將其應用於解決今天的問題。」

殷嘉立說採訪新聞期間，對於舊金山市府生態和戲劇化非常熟悉，從昔日監督者的角色，轉換成身在其中的政治人物，他說心中自有一把尺，反而能更清醒的專注於市議員的工作，那就是制定政策更好的幫助舊金山的家庭。

至於在政黨屬性方面，舊金山是民主黨的大票倉，當中又有很多不同路線，民主黨籍的殷嘉立，明確定義自己的政治屬性。

殷嘉立說：「我想說我是一個務實、具有前瞻思維的藍色（民主黨）類型，所以我是民主黨人、他們稱我為溫和派，但我重視常識、要確保我們有公共安全、良好的學校，和本地小商業得到照顧，因為我們希望創建適合家庭的城市，這將成為最好的舊金山。」

殷嘉立雖然不是華裔，卻與華裔社區頗有淵源，這個淵源不僅因為他代表日落區，其實是從自己家庭開始。

殷嘉立說：「我的配偶丈夫是來自台灣，所以我們每年回去看他的家人，他們也會到舊金山來探視我們，所以我有在這方面有個人的連結。」

殷嘉立透露，他的另一半Lionel Hsu在台灣出生長大，到美國攻讀碩士從而留下，他們2015年在舊金山結婚，之後台灣同性婚姻合法化之後，又到台灣登記，他的中文名字就是配偶幫他取的。

殷嘉立說，他所代表的第四區日落區，有53%的人口是亞裔，當地居民最關心的就是公共安全、公立教育以及小商業發展三大議題，他自競選以來就持續關注，其中又以公共安全為重中之重。

殷嘉立說：「在日落區人們關切的主要話題，仍然是公共安全，是最基本的問題，因為人們感覺不安全的話，其他都不重要，我們需要建立這個安全基礎，才能做我們所有其他好事，城市需要做到這一點，所以公共安全是第一位的，我一直在努力增加警察預算，在我之前的市議會許多同事都在削減警察經費，甚至呼籲解散警察局，我們需要做相反的事。」

至於整個舊金山都面臨的無家可歸問題，雖然日落區的情況相對較好，但也出現一些零星的無家可歸者營地，殷嘉立表示，居民如果發現有關問題，可以和他的辦公室聯繫，會協助解決。

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