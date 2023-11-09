【全國新聞】聯邦臨時撥款法案下週五屆滿 政府或再面臨停擺

November 9, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Senate Democrats / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦臨時撥款法案將於下星期五屆滿，但至今國會眾議院共和黨人仍未提出實質的解決方案，來維持聯邦政府的運作，情況看來，可能又要面對政府停擺。

聯邦臨時撥款法案只有九天時間就屆滿，華府再一次面對財政危機，國會眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）已經與國會共和黨籍的議員開會，討論如何解決聯邦預算撥款問題，並且提出一系列建議解決方案，包括一個短期撥款開支法案，以維持政府運作至1月19日。

約翰遜說：「許多選項提出來，我們短期內將會公佈計劃。」

消息指出，如果眾議院部份共和黨人反對任何短期開支法案，眾議長約翰遜就需要得到民主黨人的支持，但問題是兩黨的分歧仍然大，好像眾議院少數黨領袖、民主黨籍的Hakeem Jeffries，就力數共和黨人的不是。

Jeffries說：「他們希望我們的債務違約，政府停擺、經濟崩潰、抨擊民主黨人，以及避免令自己人問責，這就是他們。」

如果在這九天期間國會不表決通過維持政府運作的開支法案的話，聯邦就有機會停擺，屆時許多問題就會出現，包括建築工程項目停頓、食品安全檢查受到干擾等。

眾議長約翰遜也必須要面對處理自己的黨團、民主黨控制的參議院，以及拜登政府的關係。

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