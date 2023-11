【全國新聞】芝加哥11歲女童在家被流彈擊中頭部

【KTSF 朱慧琪報導】

日前芝加哥一名11歲女童,在家中被流彈擊中頭部,目前在醫院留醫。

事發於芝加哥West Englewood區,一名11歲的女童在家中被流彈擊中頭部,正在醫院留醫。

鄰居Latrice Pierce說:「她只是個小女孩,她不應該要承受這種事,沒有人應該要承受這些。」

Pierce指,事發後她見到其他鄰居,快速帶女童求助。

Pierce說:「我們聽到槍聲後,我們跑向窗戶和外面,我們見到鄰居將女童抬上車,並指她的頭部中槍。」

警方指,槍擊案發生在芝加哥West 68th Place,受害人家庭指,事發時他們一家人在家中,一粒子彈突然由窗戶外射進,擊中女童的頭部。

芝加哥市第16選區議員Stephanie Coleman說:「一個無辜的小童在自己家裡,理應是最安全的地方。」

調查人員正在對該區地氈式調查,逐家逐戶收集證據,警方稱,他們在現場發現了一把槍。

芝加哥警局指揮官Arleseuia Watson說:「她的家人現在正經歷最困難的時刻,我們需要全城的支持。」

前線應急人員Andrew Holmes說:「我與傷者母親談過,我與傷者父親談過,他們非常沮喪、震驚,他們的女兒原定明天去上學,但我們需要更多證據,需要更多人挺身而出。」

