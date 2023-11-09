【全國新聞】芝加哥11歲女童在家被流彈擊中頭部

【KTSF 朱慧琪報導】

日前芝加哥一名11歲女童，在家中被流彈擊中頭部，目前在醫院留醫。

事發於芝加哥West Englewood區，一名11歲的女童在家中被流彈擊中頭部，正在醫院留醫。

鄰居Latrice Pierce說：「她只是個小女孩，她不應該要承受這種事，沒有人應該要承受這些。」

Pierce指，事發後她見到其他鄰居，快速帶女童求助。

Pierce說：「我們聽到槍聲後，我們跑向窗戶和外面，我們見到鄰居將女童抬上車，並指她的頭部中槍。」

警方指，槍擊案發生在芝加哥West 68th Place，受害人家庭指，事發時他們一家人在家中，一粒子彈突然由窗戶外射進，擊中女童的頭部。

芝加哥市第16選區議員Stephanie Coleman說：「一個無辜的小童在自己家裡，理應是最安全的地方。」

調查人員正在對該區地氈式調查，逐家逐戶收集證據，警方稱，他們在現場發現了一把槍。

芝加哥警局指揮官Arleseuia Watson說：「她的家人現在正經歷最困難的時刻，我們需要全城的支持。」

前線應急人員Andrew Holmes說：「我與傷者母親談過，我與傷者父親談過，他們非常沮喪、震驚，他們的女兒原定明天去上學，但我們需要更多證據，需要更多人挺身而出。」

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