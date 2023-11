【KTSF】

國會眾議院共和黨人週三簽發傳票給總統拜登家族的成員,也是共和黨人對總統拜登展開彈劾調查而採取的積極行動。

眾議院監察委員會主席James Corner發出傳票給拜登的兒子亨特,以及拜登的兄弟James Biden,要求他們在12月底之前在監察委員會上作證,也是近一年來,對總統拜登進行彈劾調查而取得的進展。

但至今仍未有證據,直接證明到拜登有做錯,不過共和黨人指出,從他們發現的證據軌跡可以看到,拜登家族在他們的商業交易中,特別是與海外客戶的交易,互相交織著影響力的情況。

亨特拜登的律師就指,「又是一種政治噱頭」,又說整個彈劾調查毫無事實根據。

