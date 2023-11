【全國新聞】特朗普民事商業欺詐案 女兒伊萬卡出庭作證

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案,週三輪到特朗普女兒伊萬卡出庭作證,她也是本案最後一個證人作證。

伊萬卡週三出庭作證,檢控一方,紐約州司法部長Letitia James鎖定作證的焦點,在德國銀行與特朗普商業集團就貸款方面的談判,對於控方的提問,伊萬卡大部分都回答忘記細節。

作證完畢之後,James在庭外形容伊萬卡的作證「親切」、「非常有禮貌」和「自律」,但就質疑伊萬卡證詞的可靠性。

她說,現實是基於證據、基於文件的證據清楚顯示,伊萬卡積極參與談判,以便取得銀行方面的優惠貸款條件,從而為她本人、她父親和兄弟,以及令特朗普商業集團得益。

這位紐約州司法部長又說,本案是關乎偽造虛假的財務文件,以便令伊萬卡自己得益,伊萬卡不可以擺脫這個事實,因為文件和數字不會說謊。

伊萬卡是最後一個證人作證,她並不是本案的被告。

在過去一星期,身為本案被告的特朗普本人,和特朗普兩個兒子已經先後作證,本案的審訊持續近六個星期,共有25名證人作證,當中只有一人沒有出庭作證。

在本案開審之前,法官Arthur Engoron已裁定,特朗普及其他被告犯下「持續和重複」的欺詐行為。

法官現時正考慮,特朗普等人透過欺詐商業手段所取得的利益,而應該要支付多少賠償,這些涉嫌欺詐手法包括將特朗普的財富資產故意誇大,以便取得優惠的貸款和保險費。

紐約州司法部長也尋求證據,去證明六項額外的指控,包括偽造商業紀錄、簽發虛假財務聲明和保險欺詐等,同時也尋求不准特朗普集團在紐約做生意。

本案的證人陳述完畢之後,特朗普的律師團隊將於下星期開始辯護,預料到12月中結束。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。