【全國新聞】特朗普民事商業欺詐案 女兒伊萬卡出庭作證

November 9, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
伊萬卡 (Shealah Craighead / The White House)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案，週三輪到特朗普女兒伊萬卡出庭作證，她也是本案最後一個證人作證。

伊萬卡週三出庭作證，檢控一方，紐約州司法部長Letitia James鎖定作證的焦點，在德國銀行與特朗普商業集團就貸款方面的談判，對於控方的提問，伊萬卡大部分都回答忘記細節。

作證完畢之後，James在庭外形容伊萬卡的作證「親切」、「非常有禮貌」和「自律」，但就質疑伊萬卡證詞的可靠性。

她說，現實是基於證據、基於文件的證據清楚顯示，伊萬卡積極參與談判，以便取得銀行方面的優惠貸款條件，從而為她本人、她父親和兄弟，以及令特朗普商業集團得益。

這位紐約州司法部長又說，本案是關乎偽造虛假的財務文件，以便令伊萬卡自己得益，伊萬卡不可以擺脫這個事實，因為文件和數字不會說謊。

伊萬卡是最後一個證人作證，她並不是本案的被告。

在過去一星期，身為本案被告的特朗普本人，和特朗普兩個兒子已經先後作證，本案的審訊持續近六個星期，共有25名證人作證，當中只有一人沒有出庭作證。

在本案開審之前，法官Arthur Engoron已裁定，特朗普及其他被告犯下「持續和重複」的欺詐行為。

法官現時正考慮，特朗普等人透過欺詐商業手段所取得的利益，而應該要支付多少賠償，這些涉嫌欺詐手法包括將特朗普的財富資產故意誇大，以便取得優惠的貸款和保險費。

紐約州司法部長也尋求證據，去證明六項額外的指控，包括偽造商業紀錄、簽發虛假財務聲明和保險欺詐等，同時也尋求不准特朗普集團在紐約做生意。

本案的證人陳述完畢之後，特朗普的律師團隊將於下星期開始辯護，預料到12月中結束。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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