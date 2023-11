【灣區新聞】舊金山聯合國廣場以全新面貌重新開放

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)的聯合國廣場週三以全新的面貌重新開放,帶大家去看看。

聯合國廣場現時改造成一個全新的滑板廣場,在廣場上看到不同運動和遊戲設施,例如棋盤、乒乓球桌、足球機等。

這是舊金山公園及康樂管理局的一項試點計畫。

舊金山公園及康樂管理局經理Phil Ginsburg說:「今天我們相信,公園有能力改造具挑戰性的空間,我們相信多個市府機關、私人合作夥伴、社區福利部門,以及非牟利組織的力量,共同將這個空間改造成快樂和充滿希望的空間。」

廣場內亦設有健身區域,這一個全新的露天健身中心,將會從週三起至17日,一連七日舉辦一系列免費健身課程,當中亦包括舞蹈和瑜伽等。

舊金山市長布里德表示,聯合國廣場位於市政中心,有市民在這裡工作,遊客亦會來這裡參觀舊金山的市政機構,很高興看到公園帶來新的生機。

布里德說:「聯合國廣場應該這樣為社區所享用,為享受康樂和公園的民眾所使用,我非常感謝各市府部門所做的努力。」

聯合國廣場是舊金山的著名旅遊景點,但近年成為毒品買賣的黑點,當局耗資200萬元進行的翻修工程,從巴黎、巴塞隆拿、哥本哈根的類似項目取得靈感,該計畫於9月6日動工。

