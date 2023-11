【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市府大樓附近週二清晨,有警員開槍擊斃一名男子,代表警員的律師表示,那名男子向警員開槍,警員還火。

當局表示,現場是奧克蘭市府大樓附近的Frank Ogawa廣場300號路段,警員週二清晨4點前接報到場,發現一名男子被警員擊斃,開槍的警員沒有受傷,目前正處於行政休假。

警察委員會旗下的警察審查機構,和Alameda縣地檢處正調查事件,警方未有提供更多資料。

舊金山紀事報報導,開槍警員的代表律師稱,一名男子當時向警員開槍,警員還火擊斃男子,當局在現場檢獲一支屬於死者的手槍。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。