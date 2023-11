【灣區新聞】San Mateo縣警推新計畫 駕駛人因壞車燈被警攔下不再領罰單（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣警週二宣布一項名為Light’s On計畫,如果車燈壞掉被警察攔下,拿到的不是罰單,而是兌換券(voucher)。

不少人有車燈壞了卻不知,而繼續開車,直到被警察攔下,通常警察會給警告或是罰單。

San Mateo縣警週二宣布,跟全國性的項目’Light’s On’合作,該計劃目的是要確保車輛的照明設備正常,從而為駕駛者、騎自行車的人和行人創造更安全的道路。

在因涉及前燈、尾燈、煞車燈或方向燈的違規行為而被警察攔下,警察給的不是罰單,而是兌換券,駕駛人將兌換券到幾家預先指定的汽車修理店,將獲得最高250美元的更換維修。

San Mateo縣警長表示,這項計畫有助於減輕那些有經濟負擔的人士,並鼓勵執法部門和公眾之間建立積極的關係。

San Mateo縣警局是舊金山灣區第一個與Light’s On! 合作的機構。

