【灣區新聞】台灣將派出大規模代表團參加APEC（視頻）

下星期將在舊金山登場的APEC亞太經合會峰會,台灣將派出大規模代表團前來,代表團有哪些重要成員?又將下榻哪裡?有哪些觀察重點?本台掌握了相關的獨家消息,帶您提前了解。

駐舊金山台北經文處的新館舍,雖然明年秋季才會啟用,裡面還是空蕩蕩的,不過一樓櫥窗早已換上APEC文宣,大力宣傳台灣,強調數位轉型、半導體製造,以及美中雙邊貿易等。

位於四街的台北經文處新館舍,距離APEC峰會主辦地點Moscone會展中心僅兩個街區走路即可到達。

今年的APEC領袖峰會由美國主辦,身為美國民主夥伴的台灣,也派出大陣仗與會熱情響應,根據慣例以中華台北會員身分出席。

基於保安理由,台灣總統府方面除了於10月底宣布由台積電創辦人張忠謀代表台灣總統蔡英文出席,其他相關細節都相當保密,全程按照領袖級規格的保安標準。

根據本台掌握的獨家消息,這次APEC台灣代表團共150人,還有隨團前來採訪的媒體記者,人數龐大,將下榻舊金山市中心聯合廣場的老字號高級酒店Westin St. Francis。

Westin St. Francis酒店只有兩間總統套房,其中一間較早前正在裝修,而唯一一間可以預訂的,早在今年暑假就被台灣APEC代表團給預定下來,特使張忠謀就將下榻於此。

在訂房網站Hotels.com上看到,現在預訂的話,總統套房在APEC期間的價格,住宿一晚要價一萬美元,而且僅剩一間。

92歲的張忠謀特使,這次是第七度率團出席APEC峰會,將偕夫人張淑芬隨行,代表團還有台灣財政部長莊翠雲,以及台灣國發會主委龔明鑫,台灣駐美代表蕭美琴屆時也將從首都華盛頓前來舊金山全程陪同。

除了峰會的議程,張忠謀將有一場國際記者會,訪問團抵達後會有正式的歡迎晚宴,離開前還有一場規模約兩百人的送別僑宴,受邀出席歡送僑宴的僑領已經接獲通知,必須出示邀請函才能入內,保安非常嚴密。

另外,由於美方已經預告,將會在APEC期間有一場拜習會,拜登和習近平的會晤對於台灣和兩岸關係會有何影響受到關注,至於張忠謀是否會跟拜登會面?台灣外交部長吳釗燮以及國安會秘書長顧立雄先前相繼透露正在努力中,至今尚未有進一步消息。

另外還有一個焦點人物,就是台灣駐美代表蕭美琴,一直被視為賴清德副手熱門人選的她,傳聞APEC後將回台灣,是否為賴蕭配而返台,各界都在關注。

