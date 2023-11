【灣區新聞】舊金山有何對策防節日發生大規模商店盜竊案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

感恩節和聖誕節臨近,舊金山(三藩市)會採取什麼對策,防止再次發生大規模的商店盜竊案件?

布里德表示,市府將再次在市中心商業區,包括聯合廣場增派警察和社區大使,來加強公共安全,包括好像去年一樣,封閉聯合廣場部分街道,減少汽車流量,並阻嚇試圖開車進入該區盜竊商店的匪徒。

當局表示,自去年以來,全市至今為止的盜竊案數目已減少了一成,市府承諾將繼續與警方合作,打擊財物罪案。

布里德說:「舊金山的確經歷了不少挑戰,但我對未來充滿希望和樂觀,週一我們宣布NBA全明星賽2025年在舊金山舉行,我們剛剛宣布Dreamforce大會將於2024年回歸,而下週我們將主辦APEC亞太經合會議。」

舊金山最近獲得1700萬元的州撥款,用於打擊有組織的零售盜竊行為,其中包括1500萬元的資金,用於支持警方的工作,其中包括加班費。

另一方面,這筆補助金還支持市府購買和安裝400個自動車牌閱讀器,覆蓋全市100個十字路口,地檢處也會用其中200萬元撥款聘請一個檢控官,以及一個調查員。

專門起訴與零售盜竊有關的案件,地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說,她的辦公室將繼續起訴個人或團體的盜竊行為,竭力確保犯罪分子為自己的所作所為負上刑責。

