【灣區新聞】舊金山有何對策防節日發生大規模商店盜竊案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

感恩節和聖誕節臨近，舊金山（三藩市）會採取什麼對策，防止再次發生大規模的商店盜竊案件？

布里德表示，市府將再次在市中心商業區，包括聯合廣場增派警察和社區大使，來加強公共安全，包括好像去年一樣，封閉聯合廣場部分街道，減少汽車流量，並阻嚇試圖開車進入該區盜竊商店的匪徒。

當局表示，自去年以來，全市至今為止的盜竊案數目已減少了一成，市府承諾將繼續與警方合作，打擊財物罪案。

布里德說：「舊金山的確經歷了不少挑戰，但我對未來充滿希望和樂觀，週一我們宣布NBA全明星賽2025年在舊金山舉行，我們剛剛宣布Dreamforce大會將於2024年回歸，而下週我們將主辦APEC亞太經合會議。」

舊金山最近獲得1700萬元的州撥款，用於打擊有組織的零售盜竊行為，其中包括1500萬元的資金，用於支持警方的工作，其中包括加班費。

另一方面，這筆補助金還支持市府購買和安裝400個自動車牌閱讀器，覆蓋全市100個十字路口，地檢處也會用其中200萬元撥款聘請一個檢控官，以及一個調查員。

專門起訴與零售盜竊有關的案件，地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）說，她的辦公室將繼續起訴個人或團體的盜竊行為，竭力確保犯罪分子為自己的所作所為負上刑責。

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