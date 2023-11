【國際新聞】以軍已進入加沙城中心地帶 並以海陸空三路夾擊

【有線新聞】

以軍打擊哈馬斯的軍事行動持續,並從海陸空路進攻加沙城,總理內塔尼亞胡重申,摧毀哈馬斯的戰鬥取得勝利前都不會停止,又說停火的前提是釋放所有人質。

以色列要摧毀哈馬斯的戰鬥持續,以軍發放片段指在加沙的遊樂場和大學附近,發現哈馬斯的地下隧道網絡和武器庫。

防長加蘭特形容加沙城是恐怖分子的大型基地,地下隧道連接醫院和學校,以軍已集結在加沙城的中心地帶,配合海陸空三路,由南北兩面猛烈進攻。

總理內塔尼亞胡到訪南部基地,觀看士兵在模擬場景的訓練。他指以軍已全面包圍加沙城,摧毀哈馬斯的指揮中心、基地和隧道,殺死數千名恐怖分子,在戰鬥取得勝利前都不會停止,並再次呼籲加沙平民向南撤離。

以軍指已有6百多輛人道物資車進入加沙,運送逾3千噸食物和1千多噸醫療設備等,重申以色列只是與哈馬斯交戰,並非與加沙平民為敵。

但國際紅十字會稱,運送人道物資的車隊亦成為炮火目標,部分車身有多個彈孔。

而加沙南部亦持續遭空襲,汗尤尼斯有住宅大廈被擊中,多人被困瓦礫。

中部代爾拜拉赫的住宅區,多處被炮火擊中變成廢墟,多人死傷。內塔尼亞胡早前指,以色列將在戰爭結束後,無限期全面承擔加沙的安全責任,白宮表明不支持以軍再次佔領加沙。

