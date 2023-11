【全國新聞】共同社報導習近平拜登料下周三於舊金山會晤

【有線新聞】

據報中國國家主席習近平與美國總統拜登將於下周三在三藩市會談,如果落實將會是習近平相隔六年半再次訪美。北京則尚未證實習近平會否訪美出席亞太經合組織峰會,僅重申中美同意安排領導人會面。

共同社引述美國高層官員指,拜登與習近平將於亞太經合組織峰會開幕當天,即下周三舉行會談,雙方官員的準備工作已進入最後階段。

白宮早前已證實,美中雙方同意在一連三日峰會期間安排兩人見面。彭博社則引述知情人士指,習近平出席峰會期間將與美國商界高層共晉晚宴,預料會有數百人出席,包括多間美國大企業的行政總裁。

中美近期多次安排兩國官員互訪,為美國總統拜登與習近平在三藩市會晤鋪路,副總理何立峰周四亦會於三藩市與美國財長耶倫會談。

如果此行成事,將會是習近平自2017年4月,相隔6年半以來再次訪美,亦是自去年印尼峇里二十國集團峰會後,相隔一年再次與拜登見面。

中國外交部未有證實相關消息,重申中美要排除干擾,增進共識。

中國外交部發言人汪文斌說:「中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力,同時通往舊金山不會是一馬平川,不能靠『自動駕駛』。」

北京早前表示中國是負責任的國家,從不缺席參與重要多邊論壇,會適時發布會議安排的消息。

