【財經新聞】報告顯示美國越來越多人身兼多職維持生計（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

勞工部最新的就業報告顯示,越來越多人身兼多職,以維持生計。

勞工部最新就業報告顯示,10月全國近840萬人身兼多份工作,這是自疫情開始以來的最高數字,其中以女性居多。

聯邦數據顯示,10月近6%的女性有多過一份工作,男人兼職的百分比是4.7%。

United Way社區資源協調員Angela Mangapane說:「過去幾年,一切都變得這樣昂貴。自2020年以來,我們的生活成本幾乎增加了兩倍。」

專家表示,民眾可能從事額外的工作,來抵消高通膨,雖然通膨已經有緩解,但對一些家庭來說,仍然高得令人痛苦。

非牟利組織表示United Ways指出,通貨膨脹的速度,超過了薪資的成長,使許多人更難維持生計。

Mangapane說:「工資並不能反映它們對日常生活的重要性。」

遙距工作也為員工在家兼顧多份工作,提供了更多靈活性和機會。

而裁員潮也導致不少人尋找額外工作。

不過,有經濟學家表示,目前的裁員人數處於歷史低位。

ADP首席經濟學家Nela Richardson說:「公司不願意失去員工,並且願意協商,支付更高的薪酬留住他們。」

上個月,全國的僱主僅增加了15萬個就業機會,這是自6月以來最小的升幅,表明經濟正在放緩,也顯示聯儲局抑制通膨的行動,可能正在發揮作用。

Richardson說:「問題是,它發揮作用的速度有多快?我們距離2%的目標還很遠,但是通貨膨脹已經下降了不少。」

