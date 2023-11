【灣區新聞】亞太經合會舉行期間 Muni公車30和45號巴士路線將改道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

亞太經合會開會期間,行經舊金山華埠的Muni公車30和45號巴士路線將會改道。

平常時間Muni公車30、45號巴士都會穿越Market街,終點站到Caltrain火車站。

在亞太經合會開會期間,Market街封路,從華埠Stockton出發,行駛到Market街後,就不再繼續往南行駛,位於3街和4街之間的Market街將是最後一站,接著左轉Market繼續行駛,到Kearny之後,不論是要前往Presidio還是Marina,就是平常的路線。

至於如果要繼續往Market街以南的乘客,可以在聯合廣場附近下車,Muni跟華埠社區青年中心合作,招募會說中文的社區大使,穿交通局的大使制服和帽子,在華埠站及聯合廣場站為大家導路。

由於公車會繞路,請大家預留時間等車換車。

至於中央地鐵,開會期間關閉4街Brannan站和Yerba Buena-Moscone站,但是聯合廣場到華埠白蘭站還是持續運營,而且每五分鐘就開一班穿梭列車,乘客可以在Powell站換KT線前往Embarcadero Chase Center回到訪谷區。

版權所有,不得轉載。