【灣區新聞】亞太經合會舉行期間 Muni公車30和45號巴士路線將改道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

亞太經合會開會期間，行經舊金山華埠的Muni公車30和45號巴士路線將會改道。

平常時間Muni公車30、45號巴士都會穿越Market街，終點站到Caltrain火車站。

在亞太經合會開會期間，Market街封路，從華埠Stockton出發，行駛到Market街後，就不再繼續往南行駛，位於3街和4街之間的Market街將是最後一站，接著左轉Market繼續行駛，到Kearny之後，不論是要前往Presidio還是Marina，就是平常的路線。

至於如果要繼續往Market街以南的乘客，可以在聯合廣場附近下車，Muni跟華埠社區青年中心合作，招募會說中文的社區大使，穿交通局的大使制服和帽子，在華埠站及聯合廣場站為大家導路。

由於公車會繞路，請大家預留時間等車換車。

至於中央地鐵，開會期間關閉4街Brannan站和Yerba Buena-Moscone站，但是聯合廣場到華埠白蘭站還是持續運營，而且每五分鐘就開一班穿梭列車，乘客可以在Powell站換KT線前往Embarcadero Chase Center回到訪谷區。

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