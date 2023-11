【灣區新聞】亞太經合會舉行期間Moscone會展中心附近又哪些道路限制

【KTSF 傅景竑報導】

亞太經合會開會期間,會場Moscone會展中心周圍又會有哪些道路限制?以及停車場關閉呢?

舊金山在APEC亞太經合會期間,預計將迎接至少兩萬名訪客,而Moscone會展中心周圍的SoMa,以及華埠附近的的Nob Hill區,也將會因安全考量受交通管制。

舊金山市府提供的地圖中,交通管制區就有分為綠色管制區以及紅色管制區,紅色區域是一般民眾不得進入,周圍綠色管制區內供計程車等載客服務車輛進出,而自行車以及機車也開放通行,但一律需經過安全檢查,只有進出綠色管制區的行人不需要通過安檢。

這些交通管制將從星期一11月13起,實施至星期天11月19日,管制區周圍也會有警方指引民眾繞道而行。

另外,在SoMa社區,五街夾Mission街的Yerba Buena停車場,以及Moscone會展中心停車場將關閉,所有安全管制區中,也不得停泊車輛。

離Moscone會展中心最近,且向公眾開放的公共停車場,將會是Ellis-O’Farrell、聯合廣場,以及Sutter夾Stockton停車場。

而開車的觀眾朋友,也要注意80號州際公路,也就是灣區大橋東行線的4街出口,及西行線的5街出口,將在15日早上5點到17日晚上9點關閉。

