【灣區新聞】亞太經合會舉行期間Moscone會展中心附近又哪些道路限制

【KTSF 傅景竑報導】

亞太經合會開會期間，會場Moscone會展中心周圍又會有哪些道路限制？以及停車場關閉呢？

舊金山在APEC亞太經合會期間，預計將迎接至少兩萬名訪客，而Moscone會展中心周圍的SoMa，以及華埠附近的的Nob Hill區，也將會因安全考量受交通管制。

舊金山市府提供的地圖中，交通管制區就有分為綠色管制區以及紅色管制區，紅色區域是一般民眾不得進入，周圍綠色管制區內供計程車等載客服務車輛進出，而自行車以及機車也開放通行，但一律需經過安全檢查，只有進出綠色管制區的行人不需要通過安檢。

這些交通管制將從星期一11月13起，實施至星期天11月19日，管制區周圍也會有警方指引民眾繞道而行。

另外，在SoMa社區，五街夾Mission街的Yerba Buena停車場，以及Moscone會展中心停車場將關閉，所有安全管制區中，也不得停泊車輛。

離Moscone會展中心最近，且向公眾開放的公共停車場，將會是Ellis-O’Farrell、聯合廣場，以及Sutter夾Stockton停車場。

而開車的觀眾朋友，也要注意80號州際公路，也就是灣區大橋東行線的4街出口，及西行線的5街出口，將在15日早上5點到17日晚上9點關閉。

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