【KTSF 張擎鳳報導】

東灣Orinda市一住宅被匪徒入屋竊盜,當局已經拘捕了兩名疑犯,但還有一名疑犯仍然在逃。

警方表示,早上8點半左右,警方接報Knickerbocker Lane有可疑人士,因此警員到附近調查,然後警方在Lloyd Lane附近一處住所,見到3人拿著竊盜的物品從前門出來,當3人見到警方,他們立即跑回屋內,想從後門逃走,警員追上,並拘捕第一名嫌疑人,30歲的三藩市男子Dennis Windham,據報他曾在舊金山(三藩市)有竊盜前科,目前在假釋期。

在Danville和San Ramon等其他東灣城市的支援下,警方設立封鎖線,一隻警犬亦加入搜索在逃疑犯,最後在一個棚屋下找到了第二名疑犯。

第三名疑犯仍然在逃。

