【全國新聞】特朗普就民事商業欺詐案出庭作供 場面一度火爆

November 7, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案，特朗普週一親身出庭作證，場面一度火爆，特朗普不時抨擊法官，以及抨擊提出訴訟的紐約州司法部長，並指這場官司又是政治迫害。

特朗普週一在紐約州最高法院出庭作證，場面一度火爆，特朗普必須就他的地產物業估值，以及財務報告聲明作證。

特朗普指，這個又是一場政治迫害，他又抨擊法官以及形容提出本案訴訟的紐約州司法部長、民主黨籍的Letitia James，是“政治的服從”，又指州府律師是基於政治原因而傷害他。

特朗普也誇讚自己的地產業務，指出他的身家遠比財務報告中陳述的還要多出數以十億元計的價值。

特朗普聲稱，今次的訴訟不是欺詐，真正欺詐的是Letitia James。

由於特朗普連珠發炮，紐約州最高法院法官Arthur Engoron告誡特朗普收聲，不要只顧攻擊他，而必須精簡回答他的提問，因為這裡不是政治造勢活動，法官也一度要求特朗普的代表律師去控制特朗普的情緒。

本案的審訊並沒有陪審員，最終裁決由法官決定。

原告人紐約州司法部長指控特朗普商業集團的高層人員，包括特朗普在內等人，故意誇大特朗普的財富，以便取得融資方面的優惠條件，檢方要求賠償2.5億元，因此本案的裁決有機會威脅到特朗普商業集團的利益，甚至是否批准特朗普集團在紐約做生意。

特朗普的兩名兒子已經先後在上星期作證，特朗普的女兒伊萬卡就會在星期三作證。

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