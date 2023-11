【灣區新聞】北灣肢解兇殺案警方尋回死者頭顱 死者身分公布

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa上週發生兇殺案,一名剛在監獄獲釋的男子,涉嫌謀殺祖母後割下頭顱,並帶著頭顱逃走,警方週末拘捕了疑犯,並尋回死者的頭顱。

Santa Rosa警方證實,死者是64歲的Elvia Lopez-Arroyo,為疑兇的祖母,疑犯的實際年齡是23歲,並非先前所報導的24歲。

事發在上週四,剛出獄的疑犯Luis Gustavo Aroyo-Lopez,在位於Pomo Trail 2500號路段一間住所內,懷疑殺害並割下祖母的頭,然後帶走頭顱。

直到星期六,疑犯在舊金山(三藩市)越灣運輸總站被逮捕,警方疑犯發生兇案的房屋,搜到多把武器,正調查是否案中的兇器。

同日,警方在Prince Memorial Greenway附近的Santa Rosa Creek溪邊,發現了死者的頭顱,已送往Sonoma縣法醫官辦事處,警方仍在調查疑犯殺人的動機。

