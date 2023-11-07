【灣區新聞】北灣肢解兇殺案警方尋回死者頭顱 死者身分公布

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa上週發生兇殺案，一名剛在監獄獲釋的男子，涉嫌謀殺祖母後割下頭顱，並帶著頭顱逃走，警方週末拘捕了疑犯，並尋回死者的頭顱。

Santa Rosa警方證實，死者是64歲的Elvia Lopez-Arroyo，為疑兇的祖母，疑犯的實際年齡是23歲，並非先前所報導的24歲。

事發在上週四，剛出獄的疑犯Luis Gustavo Aroyo-Lopez，在位於Pomo Trail 2500號路段一間住所內，懷疑殺害並割下祖母的頭，然後帶走頭顱。

直到星期六，疑犯在舊金山（三藩市）越灣運輸總站被逮捕，警方疑犯發生兇案的房屋，搜到多把武器，正調查是否案中的兇器。

同日，警方在Prince Memorial Greenway附近的Santa Rosa Creek溪邊，發現了死者的頭顱，已送往Sonoma縣法醫官辦事處，警方仍在調查疑犯殺人的動機。

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