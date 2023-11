【KTSF 黃恩光報導】

在APEC經合會議期間,海灣大橋有兩條行車線,以及可通往Moscone會場的兩個公路出口,將因安全理由而關閉。

Caltrans加州運輸部指出,關閉路段分別是海灣大橋通往舊金山(三藩市)的西行線,最右邊一條行車線和東行線,即是通往東灣最左邊一條行車線,從11月14日星期二早上5點到11月17日星期五晚上9點關閉,屆時大橋上的單車車流亦同樣會受到當局監察。

Caltrans指關閉這兩條行車線,讓加州公路巡警(CHP)可監察進出舊金山的車流。

另一方面,大橋東行線的4街出口,及西行線的5街出口,都直接通往舉辦APEC的Moscone會展中心,因此兩個出口會在15日早上5點到17日晚上9點關閉。

