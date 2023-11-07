【灣區新聞】舊金山華埠簽語餅公司收到通知 國務院有意在APEC期間到訪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠的老字號簽語餅公司收到國務院的通知，當局有意在下星期APEC亞太經合峰會期間到訪他們的餅店，餅廠負責人陳展明（Kevin Chan）相信，負責國家元首保安的特勤局人員最近頻頻到華埠視察。

在1962年成立，位於舊金山華埠Ross Alley的金門幸運簽語餅公司，多年來以手工做簽語餅，他們日前收到國務院的電郵，指當局的社交媒體團隊，有意在下星期APEC會議期間到訪餅廠。

陳展明留意到，最近有年輕人到他餅店裡，以及在外面視察很長的時間，但沒有表露身份，陳展明認為他們是特勤局的人員。

陳展明說：「他們其實已經來了，但是我們不知對方是誰，他們只是進來視察環境，金門幸運簽語餅作為一個華埠的商標，甚至是舊金山的地標，我相信會有很多人來這裡。」

餅廠董事陳展明對於APEC能否帶動生意表示有喜有憂，他與代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）談過APEC會議期間，華埠的警力以及治安問題。

陳展明說：「我曾經問佩斯金，我問如果我們的警察全部調往市中心，那我們華埠不就是一個空殼嗎？他跟我說，華埠有4名警察，我說4名警察，我說，如果市中心遇到事情，他們一定要調走，他沒有可能保護我們華埠，我真正希望當局多為華埠想想，不只是想市中心，其實華埠也是個很重要地點。」

距離APEC峰會不到一個星期，對於市內的無家者，他有這樣的看法：「現在的無家者只是由A點搬到B點，明天APEC完結後，再由B點回到A點，要真正解決問題，是靠他們（政府）的智慧。」

陳展明形容，APEC是一個平台，讓華埠商家爭取治安、經濟和旅遊業方面的訴求。

陳展明說：「華埠根本上正在吊鹽水。」

陳展明形容，華埠的經濟正在萎縮，他希望APEC能吸引人流到訪華埠。

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