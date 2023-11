【灣區新聞】舊金山華埠簽語餅公司收到通知 國務院有意在APEC期間到訪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠的老字號簽語餅公司收到國務院的通知,當局有意在下星期APEC亞太經合峰會期間到訪他們的餅店,餅廠負責人陳展明(Kevin Chan)相信,負責國家元首保安的特勤局人員最近頻頻到華埠視察。

在1962年成立,位於舊金山華埠Ross Alley的金門幸運簽語餅公司,多年來以手工做簽語餅,他們日前收到國務院的電郵,指當局的社交媒體團隊,有意在下星期APEC會議期間到訪餅廠。

陳展明留意到,最近有年輕人到他餅店裡,以及在外面視察很長的時間,但沒有表露身份,陳展明認為他們是特勤局的人員。

陳展明說:「他們其實已經來了,但是我們不知對方是誰,他們只是進來視察環境,金門幸運簽語餅作為一個華埠的商標,甚至是舊金山的地標,我相信會有很多人來這裡。」

餅廠董事陳展明對於APEC能否帶動生意表示有喜有憂,他與代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)談過APEC會議期間,華埠的警力以及治安問題。

陳展明說:「我曾經問佩斯金,我問如果我們的警察全部調往市中心,那我們華埠不就是一個空殼嗎?他跟我說,華埠有4名警察,我說4名警察,我說,如果市中心遇到事情,他們一定要調走,他沒有可能保護我們華埠,我真正希望當局多為華埠想想,不只是想市中心,其實華埠也是個很重要地點。」

距離APEC峰會不到一個星期,對於市內的無家者,他有這樣的看法:「現在的無家者只是由A點搬到B點,明天APEC完結後,再由B點回到A點,要真正解決問題,是靠他們(政府)的智慧。」

陳展明形容,APEC是一個平台,讓華埠商家爭取治安、經濟和旅遊業方面的訴求。

陳展明說:「華埠根本上正在吊鹽水。」

陳展明形容,華埠的經濟正在萎縮,他希望APEC能吸引人流到訪華埠。

