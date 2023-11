【KTSF 傅景竑報導】

東灣柏克萊週一早上有警察向汽車盜竊疑犯開槍,一名疑犯送醫不治。

柏克萊警察局發言人Jessica Perry說:「這今天早上約5點半前,警方在七街夾Grayson街地區調查一宗正在進行的汽車盜竊案,在調查過程中就發生了警員開槍事件。」

柏克萊警方早上召開記者會表示,事件中有一名疑犯中槍後送醫搶救,其後傷重不治,事件中還有其他兩名疑犯沒有受傷,被警方拘捕。

警方沒有提供進一步案情,包括疑犯是否持有武器、是否試圖駕車衝撞警方、又或是有多少名警員開槍。

而在案發現場,可以看到一旁的人行道上留有明顯的輪胎痕跡,周邊的花圃樹木也相當凌亂,地上還有許多玻璃碎片。

較早前空中拍攝的畫面也顯示,這個位置就是涉案車輛最後停下來的位置。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。