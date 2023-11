【灣區新聞】華裔家長發起請願信行動致函加大校董會 要求招生透明化（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導過,Palo Alto的Gunn高中,應屆華裔畢業生Stanley Zhong被16家全美頂尖大學拒絕,其中包括五家UC加州大學,Zhong的爸爸發起請願信行動,獲得數千個家長簽名致函加大校董會,要求招生透明化。

本台日前報導過,Palo Alto的Gunn高中畢業生Stanley Zhong被16家頂尖大學拒絕,其中包括五家UC加州大學,但反被Google聘用為L4軟體工程師。

Stanley Zhong的父親宗男認為,美國大學招生存在黑箱作業,涉及歧視,將此事公布之後,獲得華裔家長的共鳴。

宗南計劃致函給加大校董會,要求加大招生透明化,這封信獲得三千多位家長的簽名背書,宗南將在星期日之前透過電郵致函給加大校董會,由校董會辦事處分發這份文件給所有加大校董。

宗南也將在下星期三、四校董會兩天的會議中,出席公眾發言,親自遞交陳情書。

宗南信中引用加州州審計長的2020年審計報告,強調加州大學招生實踐中的缺陷,摘要中說:「大學也未能確保各分校公平一致,對待每年申請入學的眾多學生,柏克萊加大和洛杉磯加大都沒有制訂出如何決定要錄取哪些申請人的方法,這兩所大學錄取眾多的申請人,他們的資格都比部分被拒絕的申請人差」。

審計報告又特別提到,柏克萊加大、洛杉磯加大以及San Diego加大「未能對評審入學申請的職員進行適當的培訓和監督,從而不公平地影響了申請人的錄取機會,職員在評審入學申請時,有時過於嚴格或過於寬鬆,從而使申請人的錄取機會過度依賴於進行評審的職員個人,而不是學生的資格」

宗南表示,作為基本的民主原則,應該對各種權力進行制衡,包括招生辦公室的權力,整體入學評審不應被視為黑箱作業,而大學錄取學生不是一個藍與紅的政治理念問題,這是關於下一代教育及其心理健康的常識問題,也是關於美國在全球經濟中的競爭力的常識問題。

宗南敦促加大立即採取行動,提高入學過程的透明度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。