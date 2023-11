【KTSF 朱慧琪報導】

美國多間銀行的客戶上星期五投訴出現存款入數延誤的問題,到了星期一,問題仍然未完全解決。

上星期五,美國的銀行系統因發生人為錯誤,直到星期一,一些主要銀行的部分客戶,仍未收到直接存款的款項。

銀行向客戶表明,所有的資金和帳戶都是安全,而上星期未能完成的存款,系統需要重新發送,過程可能需要時間,不過未有說明實際需要多久時間。

該問題是與ACH一項自動處理電子轉帳的系統有關,營運ACH系統的私人公司,正與銀行解決該問題。

公司的發言人表示,目前的問題,對美國每日ACH轉帳的影響不到1%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。