APEC亞太經合會議峰會最受矚目的焦點,就是美方已經預告,在舊金山(三藩市)將有一場拜習會,不過中國政府尚未對中國國家主席習近平是否親自前來出席作出正式公布,與此同時,中國駐舊金山總領事館在週末宣布,11月13日至17日期間,領事證件大廳暫停對外辦公。

APEC舉辦期間,中國駐舊金山總領事館將在下星期一至星期五共五天關閉領事證件大廳,暫停對外辦理領務相關事宜。

中領館週日發布這項通知,但就沒有說明暫停業務的原因,外界解讀應該與中國代表團將來舊金山出席APEC有關。

中領館在通知指出,需要緊急辦證的民眾,可以按照先前公布的綠色通道緊急申辦證件須知辦理,又提醒民眾,領事證件大廳將於11月20日恢復對外辦公,預計人流將會上升,排隊時間等候長,建議申請人避開高峰。

