【灣區新聞】2025年NBA全明星賽將在Chase Center舉行（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

NBA官方週一正式宣布,將在金州勇士主場的大通球場Chase Center舉行2025年NBA全明星賽,這也將是灣區球隊第三度舉辦全明星賽。

NBA主席Adam Silver說:「我很榮幸宣布,2025的NBA全明星賽,將會在舊金山的Chase Center舉行。」

拿著67,00和25號球衣,象徵著第三度灣區將舉辦NBA明星賽,NBA主席Adam Silver,親自來到大通球場Chase Center宣布這項灣區好消息,而除了Chase Center將舉辦全明星週,過去勇士在奧克蘭的主場,也傳出將會舉辦其他明星週的活動。

此外,今年明星賽將重回東西區對決的傳統形式,來到2025年更可能會如高爾夫萊德盃,美國隊對戰世界隊的全新企劃。

Silver說:「我知道有些人在談論可能的概念,像是用高爾夫萊德盃的模式,也許讓美國本土球員對戰國際球員,我想我們嘗試尋找明星賽的一切可能性,而這裡是個嘗試新東西的絕佳市場,當我們想到創新,你會想到的就是灣區、舊金山和奧克蘭,所以我們拭目以待。」

相較於1967年和2000年兩次在舊金山舉辦的明星賽,這次2025最特別的,就是很有可能有舊金山金州勇士當家的球星參與其中,那就是Stephen Curry很有可能就在2025的Chase Center為球迷獻技。

金州勇士球團老闆Joe Lacob說:「2000年的明星賽,我以球迷的身分自己去看比賽,當時也是很美好,Vince Carter的灌籃大賽,你剛剛提到真的是很不可思議,這些都是很棒的活動,但我認為我們真的期待的,是明年再一年多的時間,我們可以在本地看到我們的球員Stephen Curry,希望他到時候可以在比賽陣容中。」

搭上最近即將舉辦的APEC,2026年Levi’s Stadium也將會是世界盃的主球場之一,現在再加上2025年的NBA全明星週,舊金山市長布里德對於舊金山能透過大型活動,重回全美甚至全球的眼光,也是樂見其成。

布里德說:「我們遇到到時會有十三萬五千人左右會來到灣區,參加這三天的活動,而我們也預計會有3.5億美金,會注入在我們的經濟活動,包括當地企業和工作機會,所有的活動都會環繞著明星週,我真的迫不及待,因為到時都是舞會、活動和歡樂。」

除了地點之外,目前NBA官方也確認,2025年的明星賽將於2月16日舉行。

