【國際新聞】內塔尼亞胡稱會考慮短暫停火

以色列總理內塔尼亞胡表示會考慮戰術性短暫停火,以便人道援助進入加沙及方便哈馬斯釋放人質,但重申在所有人質獲釋之前都不會全面停火。

以色列軍方表示,正按照計劃深入加沙城,殲滅更多武裝分子,目標是摧毀哈馬斯;又指在加沙北部的清真寺及青年活動中心附近,發現哈馬斯瞄準以色列的火箭發射器。哈馬斯否認以平民作為人盾,反指以色列襲擊醫院。

以色列總理內塔尼亞胡接受美國傳媒訪問時,對戰術性短暫停火持開放態度,以便人道援助進入加沙及方便哈馬斯釋放人質,但重申在所有人質獲釋之前都不會全面停火。

他與一眾駐以色列大使會面時,警告若中東落入以伊朗為首的恐怖軸心手中,歐洲將是下一個目標。內塔尼亞胡說:「我們看到的是文明與野蠻之間的戰鬥,這些野蠻行徑由恐怖軸心領導,他們試圖將中東和世界帶回黑暗時代。」

聯合國秘書長古特雷斯則形容加沙已經成為兒童的墳場,據報每日有過百名兒童死亡或受傷,呼籲立即停火及釋放所有人質,並發起12億美元的人道援助籌款。

他說:「加沙的惡夢不僅是一場人道危機,也是一場人性危機。愈演愈烈的衝突正在震撼世界,使該地區陷入動盪,最悲慘的是摧毀許多無辜的生命。」

《華爾街日報》報道,美國正計劃向以色列提供3.2億美元的精準導引炸彈,阿聯酋則表示將在加沙設立戰地醫院。

